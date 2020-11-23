蘇沛豐：旺旺估值具回升空間

旺旺的上半年度（4至9月）收入按年升11%、純利升21%，均較市場預期高2%，其中第二季度（7至9月）收入增速有驚喜，較第一季度改善，主要由於新產品受歡迎。上半年度毛利率按年跌0.7個百分點至48.2%，因奶粉及白糖等原料價格上升，但多得成本控制奏效，純利升幅高於收入升幅。

管理層預期，下半年度之毛利率不低於上半年度，因為奶粉及白糖價格回落，以及新興渠道（主要賣較高利潤率的產品）之銷售佔比增加。

推逾7個新品牌 滿足消費需求

旺旺推動多品牌戰略和多元化渠道發展。近年推出至少7個新品牌，滿足男女老幼的消費需求。銷售渠道日趨多元化，公司重點發展「新興渠道」，例如與多類型平台及商家合作開展B2B經營模式：電商平台、母嬰渠道、OEM代工等；同時迎合消費者購物習慣的變化，發展直達消費者的B2C渠道：除電商自營旗艦店外，亦推進B2C模式多元化，包括已鋪設超過5500台自動售貨機、約110家主題門店。

旺旺自從於8月14日從恒生指數成分股中剔除，估值受壓，現價相當於2021年度（3月年結）預測市盈率15倍，較接近過去5年之市盈率區間13倍至24倍之底部。若估值回升至區間之正中，目標約7.3元。

(筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份)

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]