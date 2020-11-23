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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：美國新禁令 造就買入機會

【明報專訊】特朗普的白宮生涯，已進入倒數階段。但特朗普倒是十分勤力，接連開除部下，貫徹其「You're fired」的精神。對外方面，軍事衝突風險似乎沒有升溫，實屬萬幸。但特朗普依然在金融及科技上針對中國，早前再祭出了兩招：第一招是聲稱若美國上市的中概股未能讓美國審計，則要強制除牌。第二招是禁止美國公司投資於若干（美國聲稱）受軍方控制的企業，當中涉及不少港股，包括中移動（0941）、聯通（0762）及中海外（0688）等三十多家企業。

小弟向來不喜歡特朗普，此兩招相當「陰毒」，但也是聰明之舉。一方面，特朗普像臨離職的員工，在公司搞風搞雨，但因為他是總統，沒有人可以把他「即炒」。此類行動，既可以成為和拜登團隊討價還價的籌碼，甚至可以和中國談判。更重要的是，這些行動，是埋了坑給拜登。不少特朗普支持者均視拜登為China Joe（民主黨支持者也有此質疑），若拜登上場逆轉這些政策，共和黨人定可以振振有詞，聲稱「拜登果然是中國傀儡」。換句話說，拜登未上場，能量已被削弱大半。特朗普及其親信，甚至可以在2024年捲土重來。事實證明特朗普得票相當高，是歷來最高票數的落敗者，若沒有疫情重挫經濟，說不定特朗普已成功連任。這證明「特朗普主義」大有市場，2024年找個比較正常的人選出戰，誰敢說共和黨沒機會？

特朗普離職前掘坑給拜登

政治說完，還是說回投資。特朗普的第一招，震散了部分中概股。公平說句，不少美國上市中概股，質素的確有問題，這點是中國政府也同意的。到人家的地方上市，要守人家的規則（雖然可能是朝令夕改），道理上也說得過去。只是執行上仍要面對其他問題，分分鐘有機會面對法律訴訟。

上市地位固然有價，否則公司不用花時間金錢去弄個上市地位。但，對於部分已早早「回歸」香港第二上市的中概股而言，影響實在不大。投資者是聰明的，阿里巴巴（9988）、京東（9618）及網易（9999）的股價，略為受壓後就反彈。當然阿里同時亦要面對中國政府的壓力，所以似乎短期京東和網易較為值博。

科技股京東網易較值博

至於第二招，也震散了部分中資股，但還是那句，市場已不太理會。中移動及中海外股價固然重挫，但老套說句，這正是買入機會。就如當年制裁俄侶（0486）一樣，股價最初也是狂瀉（遠比今次的中資股嚴重），但當時敢低吸的，回報相當不錯。今次禁令和針對華為，中興通訊（0763）或抖音等很不同，禁止美國投資者買入，對中移動或中海外的營運本身，有何影響？

中移動欠缺「加價自主權」

况且，即使拜登上場未敢即時逆轉這類禁令，強制沽出，也可能面臨投資者挑戰。還有，被動基金又如何？中移動和中海外均是不少指數的成分股，指數公司固然可以將他們剔除，但投資者是否滿意？若不剔除，則被動基金勢必偏離指數。禁令推出一個星期，要沽的應該要沽得七七八八。小弟還是着眼於較大型的股份，而即使是大型股，有不少本身投資價值成疑，即使沒有美國禁令也不應沾手。在中移動和中海外之間，小弟較喜歡中海外。

先說中移動，股價無疑是低殘，博短期反彈無問題，但長遠業務動力欠奉，公司並不如本地或外國電訊商般可以任意加價。中海外則相反，股價已跌至多年新低，但負債比率低，而銷售依然平穩，人民幣強勢也有利公司。公司股價大幅跑輸同業華潤置地（1109），主要原因應是禁令。現在買入，中期回報應該不錯。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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