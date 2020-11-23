經濟
林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：市場進入「良性循環」

【明報專訊】中國債市爆發連環違約潮，當中還包括絕非泛泛之輩的北京紫光及華晨汽車集團，換着是早幾年，大市必然風聲鶴唳，股民紛紛爭相走避，可今次無論是債市還是股市，完全不當是一回事。同樣情况，發生於歐美的疫症大流行，一樣對當地資本市場，起不到任何冷卻作用。

細想之下，以下的劇情其實都幾荒謬：輝瑞宣布新冠疫苗即將面世，投資者一窩蜂入市，炒高受惠經濟重啟的股票；上周五本港新冠確診人數爆升，投資者又是一窩蜂入市，炒高在家消費相關股份。總之，不論什麼消息，投資者就像病態賭徒一樣，總有藉口入市賭一把。

經過多年的訓練，全球投資者都已經練就了一套入市心法，就是即使天塌下來，央媽都會替他們解圍，因此每次跌市都要入市，最近更已進化至無論是什麼消息，都至少對部分資產來說，是一個好消息。

市場開始對壞消息無反應

音樂椅遊戲究竟幾時會停？沒人知道。我只記得2007年大市臨爆破前夕，花旗集團前行政總裁Charles “Chuck” Prince的名句「一日音樂仍未停止，你必須起身及跳舞。」結果，音樂停止了，花旗集團卻未能及時停下來，股東幾乎血本無歸。

恒指未破頂 破頂個股數目多

每個牛市，其中一個最重要的共通點，就是投資者只會集體看到事情美好的一面，對於現實中醜陋的一面，他們的容忍度可以很高。美股投資者過去11年，幾乎可以說是從未脫離過牛市心態。港股過去10年的表現，明顯失色很多，但是過去兩年的情况，似乎出現了一些微妙的變化。即使去年本港經歷了社會事件，加上今年疫情雙重打擊，本港失業率創出逾10年新高，恒指表現雖然乏善足陳，但是過去兩年持續不斷創新高的股份，卻明顯比2018年指數創出33484點歷史新高時，多很多倍。

市場心理的良性循環，必須要有足夠的時間去培養，亦必須有足夠多數量的優質資產，讓投資者可以長時間地從企業的價值創造中，獲取足夠多的利潤，讓投資者改變短炒心態。上周中港兩地債市及股市，對違約事件反應冷淡，是市場進入持續良性循環的其中一個正面信號。

面對世紀經濟衰退 美股反創新高

花旗集團前任管理層對業務風險管理的放任態度，固然是前車可鑑。可是，日日提心吊膽一有風吹草動就清倉逃命，亦一樣難成大器。作為投資者，我們的責任，是將寶貴的股東資金，投放於那些具備不斷創造股東價值的企管人身上。當今之世，能夠穿越股市牛熊周期及經濟盛衰循環的生意，其實是買少見少，若然你已經找到了，就千萬不要輕言放棄。

今年餘下的日子，只剩一個月多一點時間。如無意外，今年將成為金融史上，其中一個最奇特的年份——我們經歷了自全球經濟大蕭條以來最壞的經濟衰退，但是金融市場，卻在半年之內同時經歷了一場最戲劇化的大調整，以及歷來最快速及動力最強的市場復蘇，而全球疫情最嚴重的美國，其股市卻是最快再創歷史新高。大市之不可預測，莫過於此。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
業界冀施政報告述理財通細節
業界冀施政報告述理財通細節
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需
李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
張兆聰：拼多多配股影響短暫
張兆聰：拼多多配股影響短暫
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
蔡金強：2020年阿里系有點煩
蔡金強：2020年阿里系有點煩
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
月供股票邊張卡最抵？
月供股票邊張卡最抵？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
趙海珠：美元反彈待催化劑
趙海珠：美元反彈待催化劑
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
技術取勝：恒隆地產處上升通道
技術取勝：恒隆地產處上升通道
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
劉思明：太航雙概念看俏
劉思明：太航雙概念看俏
何啟聰：業績後急升 網易購28459
何啟聰：業績後急升 網易購28459
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
周顯：疫後想到海參崴威威
周顯：疫後想到海參崴威威
何國良：2021年展望——投資東移
何國良：2021年展望——投資東移
何濼生：全球化不可能逆轉
何濼生：全球化不可能逆轉
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
曾淵滄：RCEP谷起航運股
曾淵滄：RCEP谷起航運股
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
陳永傑：疫苗突破利投資市場
陳永傑：疫苗突破利投資市場
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
布少明：見證時代 SSD應「日落」
布少明：見證時代 SSD應「日落」
李志成：市區盤登場 購買力釋放
李志成：市區盤登場 購買力釋放
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
儲蓄保助月光族「脫光」
儲蓄保助月光族「脫光」