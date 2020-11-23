林少陽：市場進入「良性循環」

細想之下，以下的劇情其實都幾荒謬：輝瑞宣布新冠疫苗即將面世，投資者一窩蜂入市，炒高受惠經濟重啟的股票；上周五本港新冠確診人數爆升，投資者又是一窩蜂入市，炒高在家消費相關股份。總之，不論什麼消息，投資者就像病態賭徒一樣，總有藉口入市賭一把。

經過多年的訓練，全球投資者都已經練就了一套入市心法，就是即使天塌下來，央媽都會替他們解圍，因此每次跌市都要入市，最近更已進化至無論是什麼消息，都至少對部分資產來說，是一個好消息。

市場開始對壞消息無反應

音樂椅遊戲究竟幾時會停？沒人知道。我只記得2007年大市臨爆破前夕，花旗集團前行政總裁Charles “Chuck” Prince的名句「一日音樂仍未停止，你必須起身及跳舞。」結果，音樂停止了，花旗集團卻未能及時停下來，股東幾乎血本無歸。

恒指未破頂 破頂個股數目多

每個牛市，其中一個最重要的共通點，就是投資者只會集體看到事情美好的一面，對於現實中醜陋的一面，他們的容忍度可以很高。美股投資者過去11年，幾乎可以說是從未脫離過牛市心態。港股過去10年的表現，明顯失色很多，但是過去兩年的情况，似乎出現了一些微妙的變化。即使去年本港經歷了社會事件，加上今年疫情雙重打擊，本港失業率創出逾10年新高，恒指表現雖然乏善足陳，但是過去兩年持續不斷創新高的股份，卻明顯比2018年指數創出33484點歷史新高時，多很多倍。

市場心理的良性循環，必須要有足夠的時間去培養，亦必須有足夠多數量的優質資產，讓投資者可以長時間地從企業的價值創造中，獲取足夠多的利潤，讓投資者改變短炒心態。上周中港兩地債市及股市，對違約事件反應冷淡，是市場進入持續良性循環的其中一個正面信號。

面對世紀經濟衰退 美股反創新高

花旗集團前任管理層對業務風險管理的放任態度，固然是前車可鑑。可是，日日提心吊膽一有風吹草動就清倉逃命，亦一樣難成大器。作為投資者，我們的責任，是將寶貴的股東資金，投放於那些具備不斷創造股東價值的企管人身上。當今之世，能夠穿越股市牛熊周期及經濟盛衰循環的生意，其實是買少見少，若然你已經找到了，就千萬不要輕言放棄。

今年餘下的日子，只剩一個月多一點時間。如無意外，今年將成為金融史上，其中一個最奇特的年份——我們經歷了自全球經濟大蕭條以來最壞的經濟衰退，但是金融市場，卻在半年之內同時經歷了一場最戲劇化的大調整，以及歷來最快速及動力最強的市場復蘇，而全球疫情最嚴重的美國，其股市卻是最快再創歷史新高。大市之不可預測，莫過於此。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]