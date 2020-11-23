陸振球：職場機會靠自己非等運到

有扶輪社的朋友為幫助社友及年輕人尋找工作，聯絡了一班僱主成立了一個網上職業平台，並在上周六進行啟動禮，同時邀請到中原老闆施永青、盛匯商舖基金創辦人李根興、香港社會創投基金CEO魏華星及玄學家李丞責作為講者，分享如職場經驗和看法。

當日，中原老闆施永青指當年他加入地產行業只是做影印及送文件的訓練生，但只要有學習的心態，也可在送文件予各部門了解公司和行業的運作，並從而偷看文件學到地產的知識，更膽粗粗的透過賣樓現場視察，認為老闆的價單定錯價賣平了，在停車場電梯截擊老闆遞交建議書，終令公司賣高價錢而獲得重用，為日後事業打了基礎。

施永青說職場機會是靠自己主動爭取而不是等運到，而另一講者李根興則說他自己原來創業是幫人買賣如補習社、食肆等生意，發覺潛力有限而轉為開辦商舖基金，即若發覺入錯行，便要搵機會轉身。

香港電視可對冲零售飲食持股

說到香港的就業情况，原來香港的失業率和恒指走勢關係密切（見圖） ，如疫情再惡化也要小心一些行業如零售和飲食業會再受打擊，持有相關股份便要特別小心。不過，投資只要夠靈活，疫情也會有利一些香港的股票，如上周五上午傳媒指下午公布的疫情數字會有數十宗，之後網購股香港電視(1137)便見資金追捧，全日爆升了超過12%，如持有上述的零售和飲食股，香港電視可作為有效的對冲工具。

[陸振球 投資超限戰]