黃德几：網易短線受惠推新遊戲

集團的主營三大業務在線遊戲服務、有道教育，以及創新及其他業務。今年第三季度，在線遊戲服務淨收入按年增加20.2%至139億元，分部毛利率按年持平為63.6%。期內，《荒野行動》、《明日之後》和《第五人格》在日本取得不俗成績，同時即將發布一系列遊戲新品，其中，《天諭》手遊等多款遊戲將在春節前發布。

另外，有道教育在第三季度的收入為8.96億元，按年增加1.59倍，分部毛利率45.9%，較上一季度和去年同期分別增加0.7個百分點和20.1個百分點。期內，集團的創新及其他業務淨收入增加41.6%至39億元。

反彈阻力151元 不跌穿130元續持有

今年第三季度，持續經營的經營活動淨現金流入增加至54.01億元，擬派季度股息每股0.039美元。走勢上，上周五裂口高開，重上10天、20天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料改善，可考慮137元（港元‧下同）買入，反彈阻力151元，不跌穿130元續持有。

(筆者為證監會持牌人士 本人並無持有上述股份)

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]