謝紹榮：美匯指數下跌累街坊

金價美匯反向關係不再

本欄上回提到「美匯指數尋底走勢形態未變，一浪低於一浪，早前美匯指數雖於低位反彈，但無力突破93水平」。言猶在耳，美元兌其他國家主要貨幣持續弱勢，上周美匯指數再次貼近本年92.1低位，按圖表走勢，美匯指數很大機會繼續下沉。下一個支持位應是2018年初低位，即約89水平。自本年3月起，美匯指數從高位約103水平一直下滑，追根溯源，這與當時美國聯邦儲備局以「無限量寬」措施救市有關。

自此之後，美匯指數與黃金價格在過去半年大都處於反向關係。然而，這兩周金價卻沒有因美匯指數下跌而上升，相反金價跟美匯指數一同下跌，兩者反向關係不再，希望大家注意到這一點。

金價長遠看好 可以累積黃金

與此同時，近期黃金價格波幅愈來愈細，在每盎司1850至1900美元之間窄幅徘徊，按照圖表，金價似乎在此區域鞏固，靜待下一波突破。筆者至今也沒有改變對於金價長遠向好的看法，讀者們如習慣以定期方式購買黃金ETF或實質黃金的話，此刻應是累積黃金良機。

不過，由於現世代不少騙徒喜以「倫敦金」招搖撞騙，故讀者們還是不要貪圖槓桿效應投資倫敦金，以免上了歹徒的當，况且筆者倡議讀者考慮投資黃金之原意，只是為了分散投資組合風險和博取長遠黃金升值回報，而不是為了短期買賣賺差價。

港元隨美元貶值 無外遊感受不到影響

美匯指數下跌除了代表美元弱勢外，港元也因聯繫匯率而受到拖累。也許今年港人因受疫情影響坐愁困城，沒法如常到外地消費，結果連帶主流傳媒也沒有如以往般大肆報道港元貶值，令港人外出消費力大減一事好像被掩蓋了。有鑑於美匯指數走勢疲弱，投資者如有閒置資金，不妨考慮兌換一些美元以外貨幣旁身，分散投資風險。最後，恕筆者苦口婆心，如閣下不諳外匯投資，緊記切勿參與外匯期貨合約交易和買賣結構性外匯掛鈎產品，以防萬一。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]