經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：美元反彈待催化劑

【明報專訊】再有藥廠傳出好消息，美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司，合作研發的疫苗結果顯示，有效防止新型冠狀病毒達95%，比起本周早前另一家藥廠Moderna的94.5%有效度更高；不過市場反應未算太大。目前市場仍然充斥住不確定因素，雖然疫苗帶來好消息，但疫情擴散的速度仍然令人關注，除了美國及歐洲之外，日本亦在上周三錄得有紀錄以來最高的確診數字，日本政府隨後提高警戒級別至最高水平。

英鎊兌美元阻力見1.329

疫情以外，市場仍然等待新一輪的經濟及財政刺激措施，還有美國總統大選後的權力移交過程等，短線匯市的不確定因素令市場略為缺乏方向。美元兌日圓跌至104以下，我們預期匯價再下跌的空間或有限，若市場出現正面消息的話，不排除匯價能重返105之上。

至於早前渣打看好的歐元兌美元，我們稍為轉向中性，認為匯價或會僅僅升至1.18水平以上，因為匯價有可能會下試近期低位，並觸發匯價跌向1.16的雙底水平。 相反，英鎊兌美元升至1.3200以上，因為市場對英國脫歐進展愈來愈樂觀，多份報章指英國似乎會在本周與歐盟達成協議。我們認為英鎊最終能因為脫歐的樂觀情緒以及疫情的改善而令英鎊反彈，因此仍然維持看好匯價走勢，英鎊兌美元阻力見於1.3290。

黃金趁走低可買入

上周提及的黃金，短期似乎有點停滯不前，若市場缺乏新的催化劑出現，金價有機會下滑並測試初步較強的技術支持水平每盎司1830美元及1850美元之間。目前較關鍵的風險在於投機性的黃金長倉，以及資產對冲的倉位；雖然黃金長倉正在緩慢減少，但我們關注市場在臨近年尾或會缺乏流動性，加上市場的不確定因素，或會觸發黃金長倉最終會被迫下挫，尤其是黃金年初至今已上升了約23%。若果金價下跌的話，有機會下試初步支持1790美元及1760美元水平；雖然我們不預期黃金的跌勢會加深，但值得留意的是，1680至1690美元區域或有較強的技術支持。

基於持續的低息前景，以及未來幾周甚至幾個月的地緣政治不確定性提高，而這些因素亦是黃金走高，以及最終能主導市場的關鍵推動力，我們認為任何顯著回落的價格都是累積黃金的機會。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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