陸振輝：心要簡單 人要糊塗

人生是減法：過一天少一天

退休以後，當你不開心的時候，就可以想想自己還剩下多少天可以折騰？你開心，這一天過了；你不開心，這一天也過了。如果想明白了，你就再也不會生氣了。

退休以後，當你煩惱的時候，就可以想想人生其實是一種減法，見一面就會少一面，活一天就會少一天，還有什麼好煩惱的呢？不忘人恩，不念人過，不思人非，不計人怨。世界不會缺了誰就不動，人生不會少了誰就停止，一切行為只要對得起良心就好。

退休以後，當你憂傷的時候，就可以想想生活其實是一次永不回頭的長途旅行，從赤條條地來，也將會赤條條地去，你帶不來一絲漣漪，也帶不走半片雲彩。什麼功名利祿、什麼人情世態，你最終什麼都帶不走，如果你想明白了，還有什麼好難過的？

退休以後，當你不滿的時候，就可以想想和富有的人比，我們活得知足就是幸福；和患病的人比，我們活得健康就是幸福；和逝去的人比，我們現在還活着就是幸福！

人生如果想活得好，心就要簡單、人就要糊塗、對自己和別人的要求就不要過分，那天下間任何事情都影響不了你，而你也可以融入到社會和生活之中，那就會如魚得水，自得其樂了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]