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沈永年：翻新博物館是篡改歷史？

【明報專訊】一名KOL早前發表一些言論，指深圳有今天的成績全賴香港，令筆者感到十分氣憤。事實上，近年中國在民生、教育、科技等層面都進步很多，國際地位亦急劇提升，當中成績有目共睹。這些都是政府和人民努力換來的；若說深圳現時的發展和地位都是香港的功勞，實在是一句話抹殺他人多年來的付出和努力。那名KOL最近又上傳了一條影片，稱香港歷史博物館《香港故事》封館翻新後，英殖時期的歷史將被刪除，只剩下跟中國有關的歷史，指翻新工程有篡改歷史之嫌。

KOL又名「關鍵意見領袖」，身為舉足輕重的公眾人物，理應比一般人更加謹言慎行。可是，翻新工程還未正式動工，該KOL已經言之鑿鑿地說香港歷史將被篡改，將自己「陰謀論」的假設和主觀想法講成事實一樣，令筆者極為反感。香港歷史博物館的《香港故事》常設展，於上月19日起關閉，預計翻新工程為期兩年。翻新後其中一個展區將被刪除，並以近年重要事件及1997年回歸後發生的大事取而代之，如六七暴動、2003年SARS、2014年佔領行動等，展覽亦會增加與內地融合元素。有消息指展館翻新後，可能會收起了一些英殖時期的展品，那名KOL對此反應相當激烈；但當談到昔日日本侵華歷史時，他卻淡然地以一句「既然歷史已成過去，就由它過去吧」輕輕帶過，態度改變之快，令筆者甚為費解。

《龍的傳人》台灣歌 非內地「洗腦歌」

博物館的空間畢竟有限，捨棄舊展品再換上新展品也無可厚非。再者，即使展品被取代，歷史都不會因而改變，現今資訊科技發達，大家若想知道香港的完整歷史，在網上輸入關鍵字，就會出現一堆搜尋結果，要多詳盡有多詳盡！更何况，香港之所以成為殖民地，是因為中國在鴉片戰爭中戰敗，被迫割讓或租借給英國，對港人及其他中國同胞而言，不是什麼光彩的歷史。同為中國人，筆者實在想不透，為人何部分港人這麼懷念被英國管治的日子，對於回歸祖國卻如此反感，甚至感到羞恥。

影片的尾段，那名KOL播放了大家自小就耳熟能詳的歌曲《龍的傳人》，並延續自己「陰謀論」的想法，稱港人從兒時開始，已經受到內地的「洗腦教育」。1979年，美國與台灣斷交，同時廢除共同防禦條約，台北政治大學的學生聽到消息後，都因台灣被美國拋棄而傷心痛哭，或是憤怒得咬牙切齒。六四事件天安門廣場四君子之一，當時修讀商科的侯德健卻認為，中國人的事情應由中國人自己解決，跟美國人沒有關係；而美國人為自身利益着想而跟台北斷交，與北京建交，也是合理的事。侯德健感慨近代的中國人太不爭氣，不被別人打，反而打自己人，於是當日在自己的房間中寫出了《龍的傳人》的詞和譜。歌曲很快就在校園及整個台灣傳開，隨後歌曲不但傳到香港，更傳遍中國大陸。

KOL影響力大 不應亂說一通

此曲是由一名台灣學生，為表達對中國人分化的唏噓而創作出來，而非那名KOL所想的「內地人創作出來，為求給香港人或台灣人『洗腦』」。若按照他的說法，創作此歌曲的出發點是「洗腦」的話，現在豈不反成了台灣人創作此曲來替港人和內地人「洗腦」嗎？身為一個YouTube上有接近100萬追蹤者的KOL，卻在未做好資料搜集及求證下，將一些不盡不實的資料結合個人想法，包裝成事實一樣呈現在觀眾面前，實在令筆者感到十分憤怒。其實，中國富強起來，不論對內地人還是港人都百利而無一害；相反，國家四分五裂，最終得益的也只有別國。既然這樣，大家又何必將別人的快樂，建築在自己的痛苦身上呢？筆者衷心希望，無論持什麼政治立場，大家都能夠團結一致，共建更和諧美好的將來！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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