月供股票邊張卡最抵？

明報記者 王俊騏

市面上可供月供股票的信用卡發卡銀行，主要有5家，分別是中銀香港、南洋商業銀行、集友銀行、交通銀行及大新銀行。中銀月供股票計劃收費便宜，又可以碎股賣出為一大優勢，向來是不少人的熱選，而可供月供的股票也是眾銀行中最多，達194隻。南洋商業銀行及集友銀行都各有約190及120隻，交銀及大新較少分別只有70及84隻。

中銀選擇最多 兼可賣碎股

除了中銀月供金額入場費低至500元，其他都是1000元，而基本收費都為供款額0.25%，各銀行最低都為收50元，大新銀行則更低只需38元。

透過信用卡扣帳供款參加月供計劃，可賺取簽帳積分，連續供款時間愈長，兌換積分的比率愈高。中銀、南商及集友銀行的計劃，都是可用中銀信用卡，若供款期1至12個月，兌換比率為5比1，即每供款5元才兌換到1分積分。供款13至24個月為3比1，如果是24個月以上才是1比1。

相比下，交通及大新銀行換分比率較划算，比率一開始已為1比1，不需要等多兩年才展開，勝於其他銀行，但股票名單選擇則較少。假設第一個月供某股票3000元計，選用交銀及大新已可獲3000分，否則使用另外其他3家銀行只能有600分。收費方面，表面上比較基本收費的話，以大新的38元較便宜。惟中銀、南商及集友都豁免存倉費及代收股息費用，大新則每半年收取150元存倉費，及收股息0.5%費用，交銀亦要收取相關費用。

部分積分兌換 視乎供款期

除了儲分外，讀者申請時也可留意信用卡本身的簽帳優惠。隨着疫情改變了人們生活習慣，網上購物更趨普及，近期不少信用卡的優惠也是以網上簽帳為主。中銀最新優惠為推中銀Visa信用卡零售簽帳回贈計劃，推廣期直至今年底。計劃包括「密密簽帳獎賞」，即每月最少簽帳300元以上，每滿3次可獲50元回贈，每月最多可有250元回贈。「累積簽帳獎賞」則是每月簽滿5000元，當月獲額外300元回贈。

交銀簽帳優惠門檻較高

至於交銀的優惠門檻較高，即日起登記用信用卡「盡情消費‧盡情賞」計劃簽滿3000元，VISA卡及銀聯雙幣信用卡分別獲50及80元簽帳回贈，簽滿1萬或以上，則分別獲200及300元回贈。如登記起到3個推廣階段中，累計簽帳12萬或以上，VISA卡及銀聯雙幣信用卡用戶都會獲Apple Watch SE，後者另加300元簽帳回贈。

大新網上簽帳回贈最多6%

大新信用卡主打網上簽帳回贈，提供最高6%現金回贈，優惠期共分3期，最新一期為由即日起至今年底。條件為每月網上簽賬500元，次數有4至5次，獲現金回贈3%，若達到6次以上則有6%，3個推廣期加起來最多可有900元回贈。期內如在指定商店中累積單一簽帳滿500元，並達目標交易金額8000元，可獲200元指定網上商戶簽帳回贈。

綜合以上優惠，如果以儲分計，使用大新及交銀信用卡較划算，但股票選擇較少及收費較高，而本身的信用卡簽帳優惠消費門檻亦偏高。

中銀、南洋及集友則要供款兩年，兌換積分比率才達1:1，但則免去存倉及代收股息費。各銀行的計劃都是各有優劣，視乎讀者偏好，如要儲分自然選大新及交銀，但如果想要更多股票選擇，收費較低，則中銀、集友及南商較佳。

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