謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患

油麻地唐樓大火再引公眾關注

此外，屋宇署早於兩年前已向肇事唐樓發出要求強制驗樓及強制驗窗的法定通知，但由於該樓宇是典型的「三無大廈」，沒有業主立案法團、沒任何形式的居民組織，亦沒有聘用物業管理公司提供物業管理服務，加上大廈住戶大多為租客，不少為收入與教育水平不高的少數族裔人士，故一直未有遵照相關通知，進行屋宇署要求的檢驗及維修保養工作。

筆者就香港樓宇老化及消防安全問題，過去先後提出過多項建議。今次慘劇發生後，我將眾多建議總結成「八個加」要求政府跟進，包括：一、增加相關部門人手；二、加密巡查次數；三、加大外判驗樓計劃；四、加碼資助有需要業主；五、加快檢控程序；六、加重罪行罰則；七、加強對市民、尤其對少數族裔有關樓宇維修及消防安全的宣傳教育；八、加速舊樓與舊區重建。

要根治樓宇老化問題，最後一點至為重要。部分舊樓業主對名下物業的漏水、僭建、塌窗、冧石屎，以至消防隱患不聞不問，對當局發出的驗樓令、修葺令及清拆令不理不睬，即使被罰款、釘契都不為所動，底因是他們持有相關單位往往並非用作自住，不少人將單位非法改裝為劏房收租，部分更純粹是為了等收購作重建，自然不願花錢提升消防設施，或進行不會帶來顯著收益的維修保養。

「三無大廈」需政府跟進

對於已集合大多數業權的大業主，甚或會希望樓宇愈爛愈好，以便加快收購餘下單位，有利通過強拍統一業權作重建，因而導致舊樓失修情况愈趨嚴重。

香港的舊區重建進度緩慢，原因之一是過去十多年來樓價不斷急升，增加收購舊樓及補地價落實重建的難度。隨着樓價有回落迹象，政府應把握時機，除了市區重建局要加把勁外，亦要加強措施促進私人參與重建，包括簡化補地價程序、放寬強拍門檻、提供誘因促成更大規模的重建、協助安置受重建影響的有需要住戶等。希望當局能積極考慮和跟進，將香港建設成為更宜居、更安全的城市。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]