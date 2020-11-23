陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）

疫症相關產業有投資機會

很明顯，現時兩黨應已有共識的，主要是對付Covid-19的疫苗的加快批准上市和大量生產，以及製造更多的就業。至於疫苗的接種次序、個人防護裝備的採購和分發、封城與否、對個人和商號是否津貼和規模、維持和創造哪方面的崗位等等，則仍需商議。不過，始終都會得到點結果的，否則下屆不用選了。

所以，圍繞着整個Covid-19相關的產業，由疫苗到PPE都有機會可以投資。而在局部封城期間，再考慮今次未必再有很多錢去消費，那就要性價比高又簡便（casual）的日常必須用品、方便儲存和烹調的食品（和健康食品）、運動用品，跟上述相關的網購平台和超市，和網上娛樂等等將仍有生意。不過，須注意處上述行業股份股價已反映利好因素（priced-in）導致的「見光死」。

環保政策富人稅 需等疫情過後

至於環保政策和大打富人稅，恐怕要等到疫情過後，經濟民生較穩定後，才能上日程。

等等，剛才說的是假設一個「孤寒」的刺激方案。如果來一個「疏爽」甚至「豪邁」的方案，刺激到通脹，那麼當通脹能維持，就算長短息差相差擴大，令未來風險增而銀行貸款減，至少可以谷起股市和資產市場，通過reflexivity，創造溢出效應（spillover effect），或者就能夠谷起經濟呢？

如看美國的CPI和M2的關係圖，會發現CPI跟log M2成正比關係。即是M2的增長，對CPI的影響，是受制於邊際效用遞減定律。打個比方，即如想再推CPI升一格，M2就要增加2.71格，而此倍數是累積的。

製造通脹不易 經濟復蘇將遇瓶頸

這樣一來，結論好清晰：如果在現階段想製造通脹，恐怕普通級豪邁是不夠的，要指數級豪邁，而且這些錢必須最終進入各企業和市民的戶口內，成為廣義貨幣，並持續快速流動，才能得到直線級的通脹率增長，以期「逼出」高通脹率，逼市民消費，企業投資。但這等做法，意味着要麼政府要大量發債，和/或大增賦稅，並且通過政府大花筒，才不會讓銀行的風險管理去了槓桿。然而前者以美債信用做賭注，後者既嚇走投資人和企業家，也減低個人搵錢意欲。何况拜登政府亦沒有多少魄力過到此案。如此一來，恐怕想keep住推高通脹，疑似總統拜登恐怕沒有這份威望和實力。也就是說，預期通脹率高極有限，經濟復蘇估計也將遇到瓶頸，屆時巿場會瘋狂賣出（sell-into-frenzy）了。

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[陳大為 世界為觀]