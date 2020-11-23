蔡金強：2020年阿里系有點煩

【明報專訊】阿里巴巴（9988）曾是中國新經濟的名片，而首富馬雲更是絕對的神話。阿里巴巴市值接近5萬億元人民幣，跟騰訊控股（0700）幾乎並列中國股市第一大市值，如果螞蟻集團成功上市，市值本來應該也在2.5萬億元人民幣左右，市值第三大，哇，那就是說，中國股市前三名有兩個本來可能是馬老闆的。可是螞蟻集團在上市前幾天被強行暫停，而且中國證監會和各官方媒體對螞蟻集團是相當不客氣！有強烈政府導向的財新關於螞蟻集團和阿里巴巴的文章大家可以自己去看看，定調相當猛！2020年，可以說是阿里最倒霉的一年，公關事故不斷。本來公司未來接班人——蔣凡出軌被下台，到馬雲上海灘講話惹禍，螞蟻集團IPO被緊急叫停。阿里帝國，有一種盛極而衰的感覺！
2020年是科網股平台龍頭大年，小金人也是花很多時間在ATMXJP（阿里、騰訊、美團（3690）、小米（1810）、京東（9618）和拼多多（PDD）身上，今年除了阿里股價沒有怎麼漲，阿里的主要競爭對手都大漲了。拼多多大漲300%、美團大漲205%、京東大漲160%、騰訊也大漲59.6%。阿里巴巴今年以來僅錄得20%左右的漲幅，阿里股價除了在螞蟻集團準備上市前有一小段輝煌，其他時間段都乏善可談。今年海量資本湧入中概股，尤其科網龍頭，大幅推高中概股股價。阿里本應該是最大的受益公司，但表現卻遠弱於其他公司。很顯然資本市場正在把原本要投給阿里的錢，都分給了它的主要競爭對手。阿里跌倒，京東美團拼多多吃飽！
阿里壟斷中國電商市場弱化
這種趨勢並非發生在2020年，其實在2019年就已經開始了。在2019年，京東、拼多多和美團的股價表現就遠好於阿里巴巴。所以不能簡單的把京東、拼多多和美團的優異表現，全部歸結於阿里今年遭遇的一系列公關危機，或者陰謀論說被政府盯上。
實際上，業務逆轉的趨勢早已發生了好幾年。5年前阿里巴巴獨佔中國電商80%份額，而到2019年份額跌落至64%，不出意外的話，今年市場份額會低於60%。小金人總結這個趨勢是，「中國電商市場的去阿里壟斷化趨勢」。以前淘寶一枝獨秀，阿里享有壟斷化紅利，可現在阿里去壟斷化的過程，就是去話語權的過程，去超額利潤的過程。不得不說，馬雲是神話，是絕頂厲害。可問題是他現在面對的對手如美團王興，拼多多黃崢都是極度厲害，拳怕少壯，馬大俠現在是被圍毆。
拼多多買家數目將超過阿里
看看拼多多最新財報。拼多多Q3活躍買家數達到7.31億（阿里7.57億活躍用戶），單季度勁增4810萬，這已經是拼多多連續6個季度單季度新增用戶超過4000萬。如果不出意外的話，2020年第四季度，拼多多的買家數就會反超阿里巴巴，成為中國用戶量最多的電商平台。拼多多日常訂單已接近1億，考慮到10月份全中國日均快遞單量也就2.65億件，拼多多日均訂單或已超過淘寶（不含天貓）。淘寶是整個阿里電商的根基，淘寶若打不過拼多多，那麼阿里的電商帝國，或將走向不可逆的衰落。
京東美團抖音快手 對手多且強
除了京東、拼多多和美團，還有更多的競爭對手分食電商市場，字節跳動的抖音和快手直播電商。兩家在直播電商市場都有着雄心勃勃的目標。曾經，淘寶是流量黑洞，只進不出。淘寶十幾年來構建的護城河，似乎並沒有那麼牢靠。淘寶的貨架化，沒有獨特的用戶體驗，導致用戶不再忠誠於淘寶，轉而投向了更多的競爭對手平台。所以從流量端口，阿里巴巴已經落後了，而且是迭代落後，這就很不好辦了。
小金人覺得當然阿里不至於就一蹶不振，可事實擺在面前，馬道長好像不太容易改變這困局，尤其在現在螞蟻集團上市被暫停後。