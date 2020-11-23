蔡金強：2020年阿里系有點煩

2020年是科網股平台龍頭大年，小金人也是花很多時間在ATMXJP（阿里、騰訊、美團（3690）、小米（1810）、京東（9618）和拼多多（PDD）身上，今年除了阿里股價沒有怎麼漲，阿里的主要競爭對手都大漲了。拼多多大漲300%、美團大漲205%、京東大漲160%、騰訊也大漲59.6%。阿里巴巴今年以來僅錄得20%左右的漲幅，阿里股價除了在螞蟻集團準備上市前有一小段輝煌，其他時間段都乏善可談。今年海量資本湧入中概股，尤其科網龍頭，大幅推高中概股股價。阿里本應該是最大的受益公司，但表現卻遠弱於其他公司。很顯然資本市場正在把原本要投給阿里的錢，都分給了它的主要競爭對手。阿里跌倒，京東美團拼多多吃飽！

阿里壟斷中國電商市場弱化

這種趨勢並非發生在2020年，其實在2019年就已經開始了。在2019年，京東、拼多多和美團的股價表現就遠好於阿里巴巴。所以不能簡單的把京東、拼多多和美團的優異表現，全部歸結於阿里今年遭遇的一系列公關危機，或者陰謀論說被政府盯上。

實際上，業務逆轉的趨勢早已發生了好幾年。5年前阿里巴巴獨佔中國電商80%份額，而到2019年份額跌落至64%，不出意外的話，今年市場份額會低於60%。小金人總結這個趨勢是，「中國電商市場的去阿里壟斷化趨勢」。以前淘寶一枝獨秀，阿里享有壟斷化紅利，可現在阿里去壟斷化的過程，就是去話語權的過程，去超額利潤的過程。不得不說，馬雲是神話，是絕頂厲害。可問題是他現在面對的對手如美團王興，拼多多黃崢都是極度厲害，拳怕少壯，馬大俠現在是被圍毆。

拼多多買家數目將超過阿里

看看拼多多最新財報。拼多多Q3活躍買家數達到7.31億（阿里7.57億活躍用戶），單季度勁增4810萬，這已經是拼多多連續6個季度單季度新增用戶超過4000萬。如果不出意外的話，2020年第四季度，拼多多的買家數就會反超阿里巴巴，成為中國用戶量最多的電商平台。拼多多日常訂單已接近1億，考慮到10月份全中國日均快遞單量也就2.65億件，拼多多日均訂單或已超過淘寶（不含天貓）。淘寶是整個阿里電商的根基，淘寶若打不過拼多多，那麼阿里的電商帝國，或將走向不可逆的衰落。

京東美團抖音快手 對手多且強

除了京東、拼多多和美團，還有更多的競爭對手分食電商市場，字節跳動的抖音和快手直播電商。兩家在直播電商市場都有着雄心勃勃的目標。曾經，淘寶是流量黑洞，只進不出。淘寶十幾年來構建的護城河，似乎並沒有那麼牢靠。淘寶的貨架化，沒有獨特的用戶體驗，導致用戶不再忠誠於淘寶，轉而投向了更多的競爭對手平台。所以從流量端口，阿里巴巴已經落後了，而且是迭代落後，這就很不好辦了。

小金人覺得當然阿里不至於就一蹶不振，可事實擺在面前，馬道長好像不太容易改變這困局，尤其在現在螞蟻集團上市被暫停後。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]