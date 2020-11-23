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2020年11月23日星期一
環球數據前瞻
恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
業界冀施政報告述理財通細節
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
張兆聰：拼多多配股影響短暫
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
環球經濟數據
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
蔡金強：2020年阿里系有點煩
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
月供股票邊張卡最抵？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
趙海珠：美元反彈待催化劑
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
林少陽：市場進入「良性循環」
技術取勝：恒隆地產處上升通道
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
劉思明：太航雙概念看俏
何啟聰：業績後急升 網易購28459
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
周顯：疫後想到海參崴威威
何國良：2021年展望——投資東移
何濼生：全球化不可能逆轉
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
曾淵滄：RCEP谷起航運股
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
陳永傑：疫苗突破利投資市場
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
布少明：見證時代 SSD應「日落」
李志成：市區盤登場 購買力釋放
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
儲蓄保助月光族「脫光」
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
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王弼：錢定義已變 食糊享受為上
曾淵滄：RCEP谷起航運股
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
陳永傑：疫苗突破利投資市場
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
布少明：見證時代 SSD應「日落」
李志成：市區盤登場 購買力釋放
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