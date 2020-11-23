鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素

孩子教育基金 愈早規劃愈好

再說結婚，雖說一切從簡，居所亦毋須張羅，但各項開支也有不少選擇，所需資金也可分野很大，有無限的可能！要作一個較準確的預算，你們可以着眼幾大項目：家長對過大禮的要求、婚紗照、蜜月等，亦請多和家人溝通，因為結婚並不只是兩個人的事，以上項目很大程度需要父母發出「不反對通知書」才能成事。

筆者大膽假設創業還需多點時間準備，所以應先處理結婚計劃。至於教育基金需預算多少，普遍來說只着眼海外升學部分，因經費動輒是七位數字，一定要早早規劃！至於實際經費要多少，視乎往哪裏升學（同是英國，倫敦和格拉斯哥已相差很遠呢）、讀什麼科、什麼時候起行等要素，當然要執行儲蓄大計是愈早愈好，因時間是你們最好的朋友！

平均成本法每月吸納股票

若要累積現值100萬元的經費（18年後約為200萬元），由出生開始儲蓄，利用平均成本法每月投資，每月約需2700元（假設平均9%年回報）。

最後關於應買什麼穩健股票作收息，若資本不多，只買一兩隻股票的話，恐怕風險較大，若市况不幸逆轉，後果可以很嚴重，筆者建議還是以平均成本法每月吸納較佳，若每月之股本較少，也可考慮使用基金，可更有效管理風險和涉足海外市場，增加勝算！

聯金融集團高級副總裁CFPCM

[鄺翠玲 理財信箱]