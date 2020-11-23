經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：拼多多配股影響短暫

【明報專訊】上周買入的拼多多（PDD）先因績優大幅高開，之後配股和發行換股債，全周股價大幅波動。集團增發ADS規模原先為2200萬單位，因應市場需求強勁，提升至2870萬單位ADS。另外，拼多多亦擬發行本金為17.5億美元的可換股債，於2025年到期，承銷商亦可在30日內增購債，最多額外認購2.5億美元本金的債可換股票據。票據的初始轉換價190.63美元，大約溢價52.5%。

集資所得會進一步加強農產品電商投資，希望以此為切入口，進一步擴大同城電商的領先優勢。拼多多新任CEO陳磊在剛剛結束的第三季度電話會上提到，拼多多起家於生鮮水果拼團，滿足的是廣大低價用戶群體的需求。拼多多對農產品的聚焦原因很簡單：用高頻消費的生鮮增加用戶粘性和消費頻次，同時跑通市場供需對接，突破工業消費品下行，進而圈住更多用戶。

拼多多強於農產品銷售

三大電商平台都有自家的強項產品，淘寶是衣服鞋履、京東是3C電子產品，拼多多則是農產品。隨着內地用戶數接近天花板，要麼令用戶每單花更多錢，要麼是購買次數更頻密。兩條路都不容易，後者的主戰是同城電商，亦即日常用品，如超市生活百貨、賣菜、水果等快速消耗品。

這些產品的突點是每客戶購買量少、但採購需大量和有效期短暫，而拼多多的優勢則是「拼單」模式，消費者可以不同時間下單，但零散需求被集中歸納到一起，形成較大規模的需求量。規模性則帶來成本優勢，既讓消費者享受到低價優質的農產品，也讓農民手中的農產品得以加速銷售。若大家每天都到拼多多下單，也會同時購買周邊產品，加上80、90後多是拼多多用戶，未來在電商市場會更具優勢。配股短暫影響後，股價也逐步回到高位。

提供汽車語音交互技術的Cerence（CRNC）於9月底止季度，錄得收入9090萬美元，高於市場預期的7960萬美元，純利為2570萬美元，折合每股0.61美元，遠超市場預期的每股0.35美元，調整後的EBITDA為4030萬美元。期無論是收入、毛利率還是EBITDA，全部都創出新高，由於市場需求強勁，積壓訂單已增至18億美元以上。

多年輕用戶 未來優勢大

集團估計，目前全球53％的汽車生產都採用了該公司的技術。集團又提供今年底止季度盈利指引，料收入在8500萬美元至9000萬美元之間，高於市場預估的8210萬美元，調整後EBITDA預計在3100萬美元至3500萬美元之間。2021年9月底止年度收入，料介乎3.6億美元至3.8億美元之間，也高於分析師預測的3.566億美元。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

上 / 下一篇新聞

恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
業界冀施政報告述理財通細節
業界冀施政報告述理財通細節
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需
李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
蔡金強：2020年阿里系有點煩
蔡金強：2020年阿里系有點煩
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
月供股票邊張卡最抵？
月供股票邊張卡最抵？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
趙海珠：美元反彈待催化劑
趙海珠：美元反彈待催化劑
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
林少陽：市場進入「良性循環」
林少陽：市場進入「良性循環」
技術取勝：恒隆地產處上升通道
技術取勝：恒隆地產處上升通道
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
劉思明：太航雙概念看俏
劉思明：太航雙概念看俏
何啟聰：業績後急升 網易購28459
何啟聰：業績後急升 網易購28459
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
周顯：疫後想到海參崴威威
周顯：疫後想到海參崴威威
何國良：2021年展望——投資東移
何國良：2021年展望——投資東移
何濼生：全球化不可能逆轉
何濼生：全球化不可能逆轉
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
曾淵滄：RCEP谷起航運股
曾淵滄：RCEP谷起航運股
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
陳永傑：疫苗突破利投資市場
陳永傑：疫苗突破利投資市場
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
布少明：見證時代 SSD應「日落」
布少明：見證時代 SSD應「日落」
李志成：市區盤登場 購買力釋放
李志成：市區盤登場 購買力釋放
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
儲蓄保助月光族「脫光」
儲蓄保助月光族「脫光」