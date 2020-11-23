張兆聰：拼多多配股影響短暫

集資所得會進一步加強農產品電商投資，希望以此為切入口，進一步擴大同城電商的領先優勢。拼多多新任CEO陳磊在剛剛結束的第三季度電話會上提到，拼多多起家於生鮮水果拼團，滿足的是廣大低價用戶群體的需求。拼多多對農產品的聚焦原因很簡單：用高頻消費的生鮮增加用戶粘性和消費頻次，同時跑通市場供需對接，突破工業消費品下行，進而圈住更多用戶。

拼多多強於農產品銷售

三大電商平台都有自家的強項產品，淘寶是衣服鞋履、京東是3C電子產品，拼多多則是農產品。隨着內地用戶數接近天花板，要麼令用戶每單花更多錢，要麼是購買次數更頻密。兩條路都不容易，後者的主戰是同城電商，亦即日常用品，如超市生活百貨、賣菜、水果等快速消耗品。

這些產品的突點是每客戶購買量少、但採購需大量和有效期短暫，而拼多多的優勢則是「拼單」模式，消費者可以不同時間下單，但零散需求被集中歸納到一起，形成較大規模的需求量。規模性則帶來成本優勢，既讓消費者享受到低價優質的農產品，也讓農民手中的農產品得以加速銷售。若大家每天都到拼多多下單，也會同時購買周邊產品，加上80、90後多是拼多多用戶，未來在電商市場會更具優勢。配股短暫影響後，股價也逐步回到高位。

提供汽車語音交互技術的Cerence（CRNC）於9月底止季度，錄得收入9090萬美元，高於市場預期的7960萬美元，純利為2570萬美元，折合每股0.61美元，遠超市場預期的每股0.35美元，調整後的EBITDA為4030萬美元。期無論是收入、毛利率還是EBITDA，全部都創出新高，由於市場需求強勁，積壓訂單已增至18億美元以上。

多年輕用戶 未來優勢大

集團估計，目前全球53％的汽車生產都採用了該公司的技術。集團又提供今年底止季度盈利指引，料收入在8500萬美元至9000萬美元之間，高於市場預估的8210萬美元，調整後EBITDA預計在3100萬美元至3500萬美元之間。2021年9月底止年度收入，料介乎3.6億美元至3.8億美元之間，也高於分析師預測的3.566億美元。

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