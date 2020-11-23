如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法

用戶毋須改變使用習慣

雖然市場上也有QR Code和手機App等方案，可以代替按升降機的按鈕，但他們認為，這些方案較間接，而且向商場訪客推廣和教育時需要的力度較大，尤其是非經常的訪客。相對來說，無觸按鈕毋須用戶改變使用習慣。

如心廣場商場在安裝後第一個星期，每部升降機安排一名員工負責講解。之後，在升降機貼上簡單指示，以及在商場facebook專頁上載短片，就毋須再派人講解。公司發覺就算是新訪客，都很容易從海報或其他訪客身上，知悉使用方法。薛志偉表示，選擇先在如心廣場商場一期及二期引入，是因為人流較多。未來會考慮在集團旗下其他商場、酒店或商廈引入無觸按鈕。

旗下其他物業或引入

薛志偉覺得，無觸按鈕應用的「紅外線牆」原理，亦可應用到其他方面，例如保安用途等。他說：「若應用於保安用途，可以不影響外觀，以及設計到不受貓狗等小動物干擾。」

生產力促進局智慧城市部總經理潘志健指出，連鎖快餐店近期大量安裝的自助落單機，亦可加裝與無觸按鈕同類的裝置，變成無接觸落單機。

[新經濟新天地]