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港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險

【明報專訊】有研究指出，新型冠狀病毒能夠依附在不鏽鋼或塑膠表面上存活長達數十小時，因此，減少觸碰公共設施，成為防疫的重要手段，尤其是日常最多人接觸的升降機按鈕。生產力促進局在年中研發出「kNOw Touch無觸按鈕」方案（以下簡稱無觸按鈕）方案，可以在毋須改變習慣的情形下「隔空撳𨋢」，近月就獲得多個行業採用，累積查詢超過1000個，未來更有可能衝出香港。

明報記者 薛偉傑

生產力促進局智慧城市部總經理潘志健表示，在4月時有屋苑其中一座大廈出現群組感染，專家巡視後，懷疑傳播是和升降機有關，所以想到要研發一套適用於升降機的無接觸按鈕方案。

初時有同事想在升降機內每個按鈕後面都安裝一個紅外線感應器。當用戶以手指指向其中一個按鈕，令紅外線反射回去，系統就會檢測到，並得知用戶想按的按鈕。但潘志健覺得，這個方案若應用於等候升降機是不錯，因為只有上和落兩個按鈕，但應用於升降機內，每層的按鈕都要拆出來，安裝工程會比較複雜和花時間。

生產力局研發 應用「紅外線牆」原理

所以，他想出另一個方案，在升降機按鈕旁安裝一排密集的紅外線感應器，射出一道和升降機按鈕面板平衡的「紅外線牆」，兩者相距約1吋。當升降機用戶的手指穿過「紅外線牆」時，從手指反射回去感應器的紅外線，會令系統偵測到手指的垂直坐標；同時，系統可透過紅外線光束來測距，計算出手指的水平坐標，而得知用戶想按的按鈕。之後，系統會將對應的電子信號傳送到升降機按鈕後的背板，令按鈕亮燈，系統會發出「嘟」一聲，以顯示成功「撳到」按鈕。

該局用了一個半月，研製出第一個原型，於5月底在生產力大樓內其中一部升降機安裝試用，之後再改進過好幾次，將其體積縮小。無觸按鈕方案的第一個用戶就是機電工程署總部，有兩部升降機安裝。因為機電工程署是規管有關升降機的事情，所以取得其認可是重中之重。

之後，陸續有其他政府部門、公營機構和商業機構願意安裝。截至本文執筆時，全港已有60多部升降機安裝無觸按鈕，包括：房協、私人屋苑、街市綜合大樓、商場、安老院、教會、公立醫院等。由7月至今，生產力促進局接獲的有關查詢，更已經超過1000個。現時，該局是和升降機承辦商合作，會向大廈升降機承辦商收取每套3500元，提供一套無觸按鈕系統裝置，以及在安裝工程完成後，提供現場系統調試和操作校準。不過，無觸按鈕的安裝服務，會由大廈升降機承辦商負責以及另外提供報價。

每套3500元 安裝費另計

潘志健表示，全香港40多個升降機承辦商之中，有10餘個都合作過。暫時未發覺有任何升降機不能夠配合無觸按鈕使用。即使是幾十年歷史、需要人手拉閘的舊式工廈升降機，亦一樣可以使用無觸按鈕。他指出，無觸按鈕和升降機的接口是物理層面上的電子信號，兩者毋須程式對接，安裝容易。

生產力促進局暫時仍自行負責無觸按鈕的組裝工作，組裝速度難大幅提高，所以，該局正在和2至3家公司商討，準備授權在本地組裝，希望在12月內成事。潘志健表示，這兩三家公司在本地都擁有廠房，每家公司都有能力每個月組裝超過1000部無觸按鈕。初期，該局會以委託代工方式合作，將會讓公司自行接單。

他又稱，無觸按鈕在幾個月前獲得香港短期專利，近月申請了7個國家或地區發明專利。有升降機公司和中國內地廠商亦和該局商討，有意引入外國或中國內地。他相信，未來由香港公司製造，再出口到外地；或者該局授權外地公司生產，都有可能。

[新經濟新天地]

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