赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告

【明報專訊】主要從事提供移動應用開發及移動廣告平台服務內地科技公司赤子城（9911），集團首席營運官兼執行董事李平表示，隨著市場需求變化，近年正積極減少程式化的廣告平台業務，改為集中發展遊戲及社交平台廣告生意。
集團遊戲平台用戶達1.23億戶
李平指集團近期縮減程式化廣告平台業務，轉而聚焦於快速增長兼客戶黏度更高的遊戲及社交流量變現業務，維持增長動力。他表示，集團新業務主要是借遊戲累計流量轉變成廣告收益，以及經社交平台吸引用家點購產品，賺取收入。目前集團遊戲平台用戶達1.23億戶，月活躍用戶達1020萬名；社交流量業務合併Mico交友平台計算，用戶達1.52億戶，活躍用戶佔910萬。
在遊戲平台方面，李平稱赤子城會主打歐美市場，日後會尋求與更多遊戲工作室合作。在社交平台領域則會朝向中東、南亞、北美等市場開拓。隨集團涉足東南亞及北美市場，亦會和當地伙伴有更多合作，在平台上提供更多產品，甚至使用人工智能對接當地市場。將來集團會在渠道、數據及充實內容方面物色更多購併及合作。
至於赤子城開拓海外市場方面，李平指出，他們會在地成立辦事處及團隊，再按當地需求開發應用方案產品及業務，淡化中國的標簽，甚至在社交流量變現平台因應客戶需求而開發細分市場。因此他不見得業務會受疫情及外國政策變化所影響。
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