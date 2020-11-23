赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告

集團遊戲平台用戶達1.23億戶

李平指集團近期縮減程式化廣告平台業務，轉而聚焦於快速增長兼客戶黏度更高的遊戲及社交流量變現業務，維持增長動力。他表示，集團新業務主要是借遊戲累計流量轉變成廣告收益，以及經社交平台吸引用家點購產品，賺取收入。目前集團遊戲平台用戶達1.23億戶，月活躍用戶達1020萬名；社交流量業務合併Mico交友平台計算，用戶達1.52億戶，活躍用戶佔910萬。

在遊戲平台方面，李平稱赤子城會主打歐美市場，日後會尋求與更多遊戲工作室合作。在社交平台領域則會朝向中東、南亞、北美等市場開拓。隨集團涉足東南亞及北美市場，亦會和當地伙伴有更多合作，在平台上提供更多產品，甚至使用人工智能對接當地市場。將來集團會在渠道、數據及充實內容方面物色更多購併及合作。

至於赤子城開拓海外市場方面，李平指出，他們會在地成立辦事處及團隊，再按當地需求開發應用方案產品及業務，淡化中國的標簽，甚至在社交流量變現平台因應客戶需求而開發細分市場。因此他不見得業務會受疫情及外國政策變化所影響。