經濟

李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需

【明報專訊】國務院總理李克強昨日主持召開部分地方政府負責人視頻座談會，分析經濟形勢，部署推動經濟社會發展工作。

李克強在會上提及，未來政策重點是穩定就業，擴大內需，指出需要創造更多就業崗位，認為「只要有收入就有消費」。

「只要有收入就有消費」

他表示，地方政府要充分認識當前國內外形勢依然複雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性，合理把握政策力度、選擇政策工具，探索出的經驗要繼續堅持，今年行之有效的直達機制等改革措施該堅持的要堅持。

需要創造更多就業崗位

他表示，政策着力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，把好鋼用到刀刃上。着力穩就業、擴內需。有就業有收入就有消費，要強化就業優先政策，創造更多就業崗位。

李克強強調，要堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。上億市場主體是穩增長、保就業的基礎，人民群眾勤勞智慧，要多出改革的實招破難題，建設市場化、法治化、國際化的營商環境。各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革措施，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好滙聚眾智眾力，培育發展新動能。

繼續做好穩外貿穩外資工作

他表示，要推動高水平對外開放，繼續做好穩外貿穩外資工作，穩定產業鏈供應鏈，把握《區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）》達成的契機，用好有關規則和便利化舉措，積極拓展國際合作新空間。

相關字詞﹕就業 改革 政策 地方政府 李克強

上 / 下一篇新聞

恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
業界冀施政報告述理財通細節
業界冀施政報告述理財通細節
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
張兆聰：拼多多配股影響短暫
張兆聰：拼多多配股影響短暫
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
蔡金強：2020年阿里系有點煩
蔡金強：2020年阿里系有點煩
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
月供股票邊張卡最抵？
月供股票邊張卡最抵？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
趙海珠：美元反彈待催化劑
趙海珠：美元反彈待催化劑
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
林少陽：市場進入「良性循環」
林少陽：市場進入「良性循環」
技術取勝：恒隆地產處上升通道
技術取勝：恒隆地產處上升通道
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
劉思明：太航雙概念看俏
劉思明：太航雙概念看俏
何啟聰：業績後急升 網易購28459
何啟聰：業績後急升 網易購28459
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
周顯：疫後想到海參崴威威
周顯：疫後想到海參崴威威
何國良：2021年展望——投資東移
何國良：2021年展望——投資東移
何濼生：全球化不可能逆轉
何濼生：全球化不可能逆轉
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
曾淵滄：RCEP谷起航運股
曾淵滄：RCEP谷起航運股
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
陳永傑：疫苗突破利投資市場
陳永傑：疫苗突破利投資市場
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
布少明：見證時代 SSD應「日落」
布少明：見證時代 SSD應「日落」
李志成：市區盤登場 購買力釋放
李志成：市區盤登場 購買力釋放
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
儲蓄保助月光族「脫光」
儲蓄保助月光族「脫光」