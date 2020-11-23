經濟

眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場

【明報專訊】在德國、丹麥及內地經營眼科診所網絡的德視佳（1846），正計劃登陸香港市場，亦部署在未來兩、三年目標將業務倍增，及在歐洲擴大業務版圖。集團主席約根森（Jørn Slot Jørgensen）指出，除歐洲市場外，集團亦擬在中港市場擴張，目前正在研究在港開設首家眼科診所。

德國丹麥生意雙位數增長

德視佳上市剛滿一年，Jørgensen指出，即使面對新冠疫情爆發一度封城，旗下位於德國及丹麥的眼科診所生意業務按月仍見雙位數字增長，每周均有為病人做手術。據了解，至今的生意水平已經與去年底全年相若。中國方面，人口普遍存在近視及老花問題，並願意付費，對眼科服務的需求有增無減，成為驅動增長的動力。他表示，集團下一站正計劃在港開設診所，目前正進行評估。

稱內地近視老花問題普遍

相比德國的眼科顧客只有35%出現近視問題，Jørgensen稱，內地有近90%顧客有近視，亦多人患上糖尿病視網膜病變，需要持續跟進。他說，公司採用德國技術，較少使用具侵害性方式檢查視網膜，甚至具備施行較多三焦點老花手術的經驗，因此較易獲顧客信任。

短期內將於重慶及上海開店

他們已在北京設有兩間診所，短期內亦於重慶及上海開店，到明年他們擬打開成都市場。他估計，新設的診所有望在一年便可收支平衡。通常每間診所的籌建費用約3000萬元人民幣。他相信，單以現有診所網絡及增聘人手，已經能夠將業務量倍增甚至達致三倍增長。他又稱，相比其他兩間在港上市的眼科股，德視佳按市盈率計表現有所不如，他相信這與其未為市場認識有關，無論如何集團會維持股息派發率於30%，給予股東回報。

相關字詞﹕約根森 德視佳

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