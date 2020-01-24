陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員

他指出，去年香港與RCEP中15個成員國的雙邊貨物貿易總額達7,655億美元，佔香港的貨物貿易總額71%。雖然香港對大部分進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很細，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。故此，香港已早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願。

指加入將令服務貿易及投資環節受惠

陳茂波形容，RCEP是全球最大的貿易協議，涵蓋全球總人口和生產總值約三分之一。近年國際間一再出現反全球化論述，以及對世貿協定未來的貢獻抱持懷疑態度，認為是次RCEP的簽訂顯得更具意義。成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，將進一步降低成員地區之間的貿易成本。協定有利促進國家的出入口和對外投資，擴大先進技術、設備和零部件等的進口，同時亦有助區域產業鏈的進一步發展。

他又認為，香港在參與國家經濟內循環中能夠發揮所長，在內需方面，港商可將產品內銷、為外國產品建立在華分銷渠道，及開拓內地高增值服務及專業服務等市場；產業鏈層面上，從科研創新、產品研發到設定產品標準等，香港都具有優勢和發展潛力，而粵港澳大灣區是主要切入點。會繼續盡最大努力拓展外循環的每個空間，為香港開拓更多潛在市場及產業，推動經濟進一步高質發展。