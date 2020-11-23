經濟

旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想

【明報專訊】恒基發展（0097）現時旗下共有4個零售品牌，包括「千色Citistore」百貨公司、以及透過Unicorn Stores (HK) Limited經營APITA、UNY以及新品牌、日式生活專門店谷辰。

Unicorn Stores (HK) Limited行政總監黃百全指出，疫情期間食品部門銷售增幅達雙位數，非食品如電器則受較大影響，整體表現尚算平衡。

指消費者沒心情購買中高價產品

他表示，由於疫情關係，消費者多留在家中，其他活動有所減少，因此更需要滿足生活的各種需求，作為基本需要，食品部門銷售不錯，增長達雙位數，平均單價亦有所上升。不過非食品部門，例如家居用品、電器、服裝等產品較大程度受疫情影響，相信是消費者沒有心情購買中高價產品，或是不需要經常購買新衣服。

會做好貨品採購 提升消費體驗

黃百全認為，疫情令消費模式有所改變，包括對優質食材、天然食品等關注不會輕易減少，作為零售商要在食品方面加把勁，而公司服務範圍包括住宅區和核心商業區，疫情受控後會見到更多本地以外的消費者，對零售行業感到樂觀，會做好貨品採購、提升消費體驗的工作。

相關字詞﹕零售業 超市 千色Citistore

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