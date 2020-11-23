經濟

谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期

【明報專訊】恒基發展（0097）旗下的日式生活專門店「谷辰」於9月底開業，負責營運新品牌、恒發旗下Unicorn Stores （HK） Limited行政總監黃百全表示，雖然開業過程中面對不少挑戰，不過開業後銷售及人流表現勝預期，他認為，港人熱愛日本文化、對健康食品亦有需求，開業至今表現亦反映本地消費強勁，將考慮繼續開設谷辰分店。

明報記者 蕭嘉聰

恒發於2018年收購UNY香港後，除了原有的UNY、APITA品牌，因應希望加入日本元素而合適香港人的品牌，精準地服務消費者，最終谷辰於尖沙嘴H Zentre開業。谷辰佔地逾5000平方呎，除了出售日本直送食品，亦設有自家手工飯糰品牌「米角」、輕食及咖啡品牌「The Salfee Bar」。

黃百全解釋，很多人認為尖沙嘴只有遊客，事實上區內雖無大型屋苑，但亦有不少南亞人士聚居及日資公司，十分國際化，而且區內步伐急速，希望可提供一個「慢活」選擇，因此有意在此設立谷辰。

店內不少休憩座位 提倡「安養歇聚」

谷辰店內設有不少休憩座位，黃百全表示，港人熟悉日本文化，雖然「寸金尺土」空間運用亦十分重要，香港已有足夠的高效率購物環境，谷辰正是打破以往日式超市的模式，環境不會過分商業化，帶來慢生活的選擇。座位會視乎天氣及客人需要調配位置，不但吸引遠道而來「打卡」的客人，亦可每日服務該區居住及工作的人士。

他認為，近年消費者更關注健康、養生概念，疫情更加速這方面發展，更需要簡約生活的選擇，因此主要出售有機、天然、日本直送以及無麩質等產品。另外，消費者一年或只到訪日本兩三次，谷辰希望為他們帶來日式生活，例如小包裝日本米，在家也可享受日本的滋味。

主打有機天然日本直送產品

他表示，去年社會運動至今年的疫情為品牌帶來不少挑戰，過程需平衡投資時間及客人意願，例如何時開張，如何加入「安養歇聚」的核心元素，最終開業後銷售額及人流超乎理想，感到十分欣慰。最初不少客人特意來訪，亦滿意現時相對正常的日子銷售表現。現時並非典型市場狀態，消費模式與疫情前有差異，相信逐漸適應疫情下生活，會有更多周邊活動。

黃百全指，本地消費強勁，不少客人「一家大細」近日仍出動，客人數量亦穩定增加，希望情况可持續下去。谷辰位於商業核心區，雖說餐飲或零售生意離不開觀光或商務旅客，但他相信疫情並非永久存在，現時有更多空間改善產品及服務，開業後表現亦反映疫情影響較預期細。

已在太古城APITA開設「米角」分店

他表示，谷辰正蘊釀開設分店，希望選擇有慢生活需求的地區，而米角作為主打品牌，已率先在太古城APITA開設第2間分店，該區結合上班族及居民，因此開業後大受歡迎。

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