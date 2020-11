「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳

【明報專訊】向來擅長研究投資理論的謝清海,在是次專訪深入淺出地闡述投資股票的賺錢之道,以及早於1993年成立的惠理如何由最初奉行「價值投資」(Value Investing),演變至目前的「優化價值投資」(Quality Value Investing)。他首先問記者一個簡單問題,「投資股票怎樣才能夠賺錢呢?」,並就此解答,指當中有三個元素(Component),第一是每股盈利增長(Increase in Earning Per Share),某一股票當年每股盈利增長10%,便可貢獻股價有10%升幅;第二是股息(Dividend);第三是估值變化(Change in Valuation),若市場年初予某一股票的估值是10倍市盈率,年底提升至15倍,期內便貢獻股價有50%的升幅。