業界冀施政報告述理財通細節

金管局上月公布理財通部分細節安排，包括南北向各有1500億元（人民幣，下同）總額度、100萬元個人額度，以及初期先推出低風險，較簡單的理財產品。據了解，近月銀行與監管機構頻密開會商討執行細節，包括銷售規管安排、具體可納入的產品等，首階段的產品為數不多，不過業界預期理財通的成果仍可超過2015年推出的基金互認機制。

跨境理財通經過兩地銀行進行銷售對方理財產品，立法會銀行界議員陳振英表示，相對理財通推出的時間，業界更為重視跨境開戶能否更為便利，客戶毋須跨境親身到對方銀行開戶，可在銀行職員見證下進行。跨境遙距開戶推行需要徵得人民銀行和銀保監批准，而目前暫時只有中銀香港（2388）以試點方式推出，其他銀行仍「只聞樓梯響」。

此外，陳振英指出，在跨境銷售時，香港產品擬需由香港合資格的銷售人員進行，反之亦然，業界期望就可推出銷售資格互認推出措施，而在新冠疫情下客戶較難到分行購買產品，業界期望可以容許遠程推廣跨境通的理財產品，以上各項均需要兩地監管當局放寬限制。

雖然現時已有中港已有基金互認機制，香港基金可在中證監批准後在內地銷售，不過礙仍有不少限制，截至今年3月，來自內地的資產管理規模只有144億元。

基金公會籲寬投資額度風險限制

投資基金公會行政總裁黃王慈明預期，跨境理財通不需逐隻基金審批，只要符合一系列條件就可以納入，可以減低推出時間的不確定性。對於基金業界對理財通的期望，她表示，100萬元個人額度對高淨值客戶並不足夠，期望可逐步放寬投資額度和風險限制。

此外，黃王慈明表示，業界希望跨境理財通可採納「基金中的基金」的做法，經香港註冊的基金投資海外註冊基金，有助提供更多元化的產品，同時香港證監會仍可對基金監管把關，她期望日後外地註冊基公募金，只要得到證監會認可亦可納入理財通。