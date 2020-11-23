新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會

找到什麼書就去讀 開卷有益

單偉建正色地說，新書「不是講我自己的故事，而是通過一個年輕人的角度，去談一段歷史」，曾經在戈壁做過苦力的他形容，這段歷史在中國現代史而言非常重要。他稱「我們這一代人在中國內地長大，沒有讀過中學，10年來未上過學，後來到美國讀書前，還得下苦工考試，才能到當地讀書考得學士、博士，所以我們這一代人對讀書非常珍惜」。

對單偉建來說，讀書機會甚是難得。他提到當年遠在戈壁時，「找到什麼書就去讀，非常零散，一時會讀醫藥手冊，一時看其他，有甚麼讀什麼，讀雜書，但正如古人說，開卷有益」。

在小學畢業後，親歷文革，中斷教育十年的單偉建，親眼目睹很多同代人沒有讀書，最能只能從事低下階層工作。時至今天，他在訪問時仍時常提到「珍惜讀書機會」6個字，除了是他本人深切的體會外，似乎亦是寄語現今年輕人，要更珍惜昔日他們所沒有的學習機會。