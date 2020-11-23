經濟

太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮

【明報專訊】中美兩個近年摩擦加劇，太盟投資集團主席兼首席執行官單偉建認為，在疫情夾擊下，在夾縫中的香港，以旅遊業主導的服務及零售業備受衝擊，又缺少併購機會，對將來發展並不看好。惟他認為香港作為國際金融中心條件是得天獨厚，相信會愈來愈繁榮。

對華貿易戰 美成本達1％GDP

單偉建表示，隨着中國經濟規模愈來愈大，中美之間的經濟規模差距正不斷縮窄。他引用國際貨幣基金組織（IMF）數據，指從購買力平價計算，中國經濟規模已經比美國為大。他認為，今後中美競爭可能更趨激烈，但美國「並非沒有成本」。

他指出，按美國聯儲局資料估算，美國去年在中美貿易戰中付出的成本便相當於全國1%的GDP，當中更涵蓋大量美國本土消費者承擔的損失。相反，他卻認為貿易戰不會對中國構成太大成本，因為期間中國對美國出口不跌反升。另一方面，相比10多年前，中國出口佔GDP比重達30%，到今年比例已經跌至17%，他認為中美在貿易場上的角力，最大的影響只會是市場心態或信心而已。

旅遊業料難重返全盛期

至於香港方面，單偉建不諱言，香港經濟正處於萎縮狀態，對於香港將來的經濟發展亦不看好，在三大行業中，圍繞旅遊相關行業，去年內地旅客訪港減少約40%，今年受新冠肺炎疫情影響下更大減逾90%，已有很多名店隨之關門，陸續北遷京滬。因應內地稅項調減，加上本地居民排斥內地旅客，他估計旅遊業難再恢復到2019年上半年般的全盛期。

不過，單偉建眼中，金融業卻似乎已與香港經濟「拆分」，稱「香港作為國際金融中心會愈來愈繁榮，愈來愈大」，他解釋，香港法制仍然完善及獨立、信息及資本自由流動，稅收又低，加上靠近龐大的中國市場等，擁有各項優勢。他形容，香港的優勢是得天獨厚，作為金融中心的條件較完備，例如包括美國人及外國人抵港可獲免簽證待遇，美國貨抵港亦免稅，交通四通八達。

就算美國對香港實施制裁，他依然認為，香港出口美國不多，「影響是零」，亦無改香港作為最開放城市的地位。

籲勿故步自封 開放心態才會發展

單偉建又提到，即使香港可提供的購併機會不多，但他強調太盟仍會以香港作為總部，並在區內其他城市設點配合業務所需。雖然在他口中香港作為金融中心有多好，但是他寄語港人：「香港故步自封會無出路，要開放心態，才會發展」。

相關字詞﹕美國 中國 國際金融中心 香港 單偉建 太盟

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