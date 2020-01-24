穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權

公告披露，約200億元已轉換成恒大地產股份，是由深圳市國資委旗下深圳人才安居集團持有，另100億元權益則由廣州市政府旗下的廣州市城投投資有限公司持有。至於另外的94億元權益，則由深圳市人民政府全資擁有的深業集團及其他原戰略投資者繼續持有；剩餘43億元權益戰略投資者的本金，則由中國恒大以現金回購。

山東高速集團作為恒大地產回A的最大戰略投資者之一，曾藉旗下4家公司共向恒大戰略投資230億元，當中山東高速於上交所發公告，旗下暢贏基金擬以50億元向深圳人才安居集團，轉讓所持約1.1759%恒大地產股權，並指轉讓協議不會對其生產經營產生重大影響及不會損害股東利益，但亦意味山東高速在投資恒大近4年後，僅可平手離場。

翻查內地工商登記資料，深圳人才安居是深圳國資委全資附屬公司。據山東高速指，人才安居將於12個月內分3次支付今次股權轉讓款項。