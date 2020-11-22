中美可藉對話 改善經貿關係

如果拜登如期上任，或許中美關係會面臨更理性的4年。首先，雖然美國當前第一要務是讓整個國家從疫情中重回正軌，但拜登團隊已經試圖在一系列雙邊領域修復關係，甚至表明將「重新回群」。在這樣整體風格下，中美的對話政策有更理性的基礎。其次，中美第一階段經貿協議簽署後，兩國不得不各自應對嚴峻疫情挑戰，相關協定內容很難如期完全實施。但經貿協定至少明確了一點，即貿易仍是雙方最重要的聯繫。

拜登將上任 奠中美對話基礎

如果「理性」是對未來相對樂觀的預期，那不可迴避的是，兩國競爭仍然將在各種「正面戰場」發生。中國作為一個迅速崛起的大國，實際上正在取代美國過去一個世紀在每一個權勢等級習以為常的地位和特權。在美方看來，中國是真正的「修昔底德式」的對手。

處於如此不可避免的競爭之下，中國在平衡雙方關係「蹺蹺板」的過程中也正在參與塑造國際秩序，而美國作為國際秩序的首席設計師和頭號監護人，在新一屆政府中，有很多事情需要重歸正軌。因此，正確處理中美戰略競爭關係，應是未來4年兩國的重要任務之一，否則長期不斷的小衝突、小摩擦會在兩國之間逐漸累積釀成為大災難，一旦出現不可調和的混亂關係，這不符合中美兩國的利益，也不符合全球人民的利益。

競爭不是你死我活，競爭也不要兩敗俱傷。強硬的基調或許無改變，但靈活的方式可以納入選項。事實非常清晰：中美雙方是互相需要的，誰離開了誰都將陷入困境，雙方都要作出讓步才能改善關係。

中美兩國的領導人應進行對話，建立機制安排保持聯繫，討論需要避免出現的問題，以保證這些問題至少能循序漸進地取得進展。同時，溝通的一大重點應放在雙方有共同利益可以促成合作的領域。筆者認為，雙方可先在較為容易合作的領域取得一些小的成果，如抗擊疫情、應對氣候變化、農業解決方案等，通過這樣的進展來證明雙方是可信的伙伴和競爭者。除上述領域，在基建、製造業、金融、技術等各個方面，雙方都有廣闊的合作空間。

事實上，中國一直準備着與美國重新開展合作，也在期待重建中美關係的機會，未來關係走向的「鑰匙」交到了新一屆美國政府這邊，其也應把握好這一機遇，讓強勁的對手也能變成可以對話溝通的合作伙伴。

[馮其十 神州新形勢]