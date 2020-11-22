陳珮珊：美大選結果利好固定收益資產

從宏觀角度來看，拜登入主白宮可望改善中美關係。雖然兩國外交關係仍存在爭議，應難以出現重大突破，但若美方作出較具建設性的言論，並能維持政策連貫性，均有利加強雙邊合作，促進貿易和經濟增長。中美兩國在短期內出現經濟脫鈎的風險亦將會減少。不過長遠來看，跨國公司把製造和供應鏈遷離中國的趨勢應會持續，投資者需要密切注視有關趨勢帶來的經濟影響。

中國料專注「雙循環政策」

無論美國大選結果如何，我們相信中國的「十四五規劃」（2021年至2025年）應對國內的發展趨勢發揮重大影響。在10月份，中國政府公布該項5年計劃的初步細節：將會推動本土創新實力，加強軍事防禦能力，並聚焦於經濟增長質素，而非僅追求國內生產總值目標從而提高民眾收入水平，以及實現嚴格的環保目標。長遠而言，中國應會專注於「雙循環政策」，即致力刺激內需，同時營造吸引外國投資和提升出口生產力的環境。

中國向投資者傳遞的信息明確：中國正作好準備，最終與西方國家脫鈎發展，或至少降低對西方經濟體的依賴程度，而且將繼續致力透過改革，提高國有企業的效率和資本回報率，而城鎮化主題將持續為本土消費和經濟增長提供重要動力。

在岸債市方面，我們預期中國人民銀行將維持相對利好的貨幣政策，並為信貸提供支持。於中國經濟從疫情衝擊和環球增長放緩中復蘇之際，人行致力為增長提供緩衝，此舉將有利中國政府債券。 我們預期企業對信貸的需求增加，或會推動新興行業債券和綠色債券的發行──此趨勢符合十四五規劃的環保主題。我們亦預計，那些早已活躍於美元信貸領域的發行人，將愈來愈有興趣在國內發行債券。藉此，中國發行人可透過在岸資金市場集資，令融資渠道多元化，而且與海外發債相比，亦或可降低債務相關的借貸成本。

事實上，隨着中國國內生產總值增長步伐加快，違約水平（或宗數）可望受控，並只局限於實力較弱的範疇，例如實力較弱的私人工業企業。中國國有企業的改革亦將在中期內改善這個行業的信貸基本因素。

人幣短期或獲良好支持

貨幣方面，我們認為人民幣在短期內將可獲得良好支持，因為與其他主要經濟體相比，中國經濟已擺脫疫情陰霾，並展現穩定（正面）增長。此外，中國市場相對於其他主要債市所獲得的正息差，將持續吸引資金流入中國資產，也會為人民幣帶來支持。

基本預測是目前人民幣將維持窄幅上落，若拜登的經濟政策符合市場預期，有望令人民幣重拾升勢。另一方面，若中國政府提出的雙循環政策未能實現必要的經濟增長目標，或若環球經濟增長轉弱，導致各國與中國的貿易受到嚴重影響，則未來人民幣可能面臨壓力。

若基本預測仍然成立，拜登當選美國總統應會提高中美外交關係的穩定性，因而有利中國固定收益資產。儘管如此，中國的新一個5年計劃着眼於長期發展，有望提高整體競爭力和本土需求，同時減少目前經濟增長對西方經濟體的依賴程度。

宏利高級投資組合經理（固定收益）

[陳珮珊 投資全局]