許繹彬：新股戰再開打 藍月亮京東健康看高一線

至於港股方面，由於市場普遍對研發到「新疫苗」可能只是會帶來短暫的衝擊，所以繼續見機行事，因此沒有為大市帶來太大的沖喜，加上北水「灌溉」的力度明顯有點失色，形成港股缺乏明確的方向，恐怕此情况會延續至聖誕，建議投資者勿過分進取。

藍月亮行業獨特 新股之選

新股市場方面，這周起料再掀「新股激戰」，初步有4隻頗具份量的股份將會同台較量，分別是藍月亮、京東健康、華潤萬家及恒大物業。如從業務上細心分析，筆者相信，較為可取的是有「中國P&G」之稱的藍月亮，此公司為內地最大的個人及家居清潔用品製造商，更是年年有錢賺且行業獨特，確實是新股認購之選。其次是京東健康，單憑其名稱，相信其背景已不用懷疑，如與已上市的平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）作比較，可能其活躍客戶不及阿里健康，但京東健康是唯一一家有盈利的線上醫療公司，所以相信認購反應亦會不俗。

不過，其餘兩隻以物管為主的恒大物業及華潤萬家，從下半年已上市的物管股有感已褪色及氣氛不再，加上過去曾招股有強大的母公司作後盾的世茂服務（0873）及合景悠活（3913），上市後仍一直潛水，所以可能會影響恒大物業及華潤萬家的招股反應。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]