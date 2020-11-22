疫情驅使換大屋 樓價升勢前所未見

NAR指出，疫情令美國人有更多時間留在家中，對大型住宅的興趣更高，樓價也自然向上提升。大多數地區的住宅價格升幅與一年前相比相當明顯。NAR追蹤的都市區當中，有近三分之二地區的住宅價格呈雙位數百分比的升幅。全國都市區的單戶住宅價格中位數，較去年同期上漲12%，達到31.35萬美元。

30年期按揭貸款利率約2.8厘

按揭利率低，為買家抵消了部分樓價上漲的影響。近期美國30年期固定利率按揭貸款的平均利率約2.8厘，較一年前的3.75厘顯著下滑。長期以來待售房短缺的情况也更為嚴峻，加劇了買家之間的競價戰。

上周公布的美國10月成屋銷售（Existing Home Sales）按年增長26.6%，按月也增長4.3%，遠超預期。經季節因素調整，上月成屋銷售折合成年率為685萬戶，是2006年2月以來最高。截至10月底，共有142萬套房屋在美國市場出售，按年下降19.8%。按照目前的銷售速度，這是2.5個月的供應量，是有紀錄以來最低水平。

專注於房地產投資的經紀商Arch Capital Services Inc.全球首席經濟師Ralph DeFranco稱，諷刺的是住宅市場竟從疫情受惠，置業需求火熱，有買家想買更大的房子，有買家想買二套房，也有年輕人想買樓上車。疫情下的置業需求，令家庭的按揭借貸急增。但業界人士認為，按揭貸款利率不大可能進一步下降，因為疫苗即將推出等消息，提振投資者信心。

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