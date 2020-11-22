低利率助買車買樓 美國私債飈升 疫下「債冚債」企業增 聯儲局：債務可持續性非首要

資料來源：彭博社、紐約聯儲銀行、華爾街日報

按揭貸款是家庭債務的最大來源，此類債務在第三季按季增加850億美元，達到9.86萬億美元。低利率促使住宅貸款增加，若將新的按揭貸款與再融資（refinancings）合計，新的按揭貸款額更達1.05萬億美元，是史上第二高的金額，僅次於2003年第三季的融資熱。目前的抵押貸款債務已遠高於2008年金融海嘯前的樓市泡沫時期。

車貸歷史新高 紓困法案允延期償付

除住宅貸款攀升，消費者在疫情下搶購汽車以避免使用公共交通工具，也令汽車貸款增至1.36萬億美元的歷史新高。不過由於美國國會3月通過的抗疫紓困法案（CARES Act）允許延期償付車貸、按揭及學生貸款，令第三季貸款拖欠率有所下降。例如學生貸款拖欠率由第二季的9.3％，降至第三季的4.4％。整體而言，上季只有13.2萬名美國消費者破產，為歷史新低。不過延遲償付的期限將在今年底屆滿，若相關措施未能延長，部分貸款者可能陷入困境。

不過，自金融海嘯以來，美國家庭財務狀况已有所改善。家庭債務相當於美國GDP的比例，由金融海嘯前的接近100%峰值降至近期約75％。家庭財務狀况是20年來最好，加上低利率令家庭的償債成本低於平均水平，為債務帶來支持。可是美國當前失業率高企仍是令人憂慮的問題。在債務增加之際，失業及中低收入人群往往減少消費，從而影響到整體經濟復蘇。

除家庭債務增長，企業債務亦在攀升。彭博社分析羅素3000指數成分股在過去12個月的經營收入相對於同期的利息支出，發現這3000間企業當中，超過六分之一（527間）收入不足以支付利息，較去年底疫情爆發前的335間顯著增加。數據顯示，這些「殭屍企業」的債務，自疫情爆發以來增加近1萬億美元，使債務總額達到1.36萬億美元。相比之下，在金融危機最嚴峻時期，「殭屍企業」的負債總額只有約5000億美元。

聯儲局買企債或長遠抑經濟增長

雖然「殭屍企業」也有機會「翻生」，但有「央行中的央行」之稱的國際結算銀行（BIS）在9月公布對14個發達經濟體過去逾30年的企業研究，指出那些已擺脫「殭屍」狀態的企業，再次變回「殭屍」的可能性，比從未成為「殭屍」的企業高出兩倍。

聯儲局目前透過購買企業債券等手段，避免大量企業破產，部分企業甚至因此獲得實際上幾乎無上限的信貸。這些措施雖在短期內可避免經濟蕭條，但可能導致大量資本流向生產效率較低的公司，長遠將抑制就業及經濟增長。

聯儲局主席鮑威爾上周表示，美國需要應對債務可持續性的問題，但這並非目前的優先選項。他表示，當經濟恢復增長才是關注債務可持續性的時候，現階段不應撤銷緊急貸款工具，考慮將聯儲局的資產負債表正常化為時過早。他又表示，疫苗研發的進展在中期來說是好消息，但美國經濟要從疫情完全復蘇仍有很長的路。

[企業地球村]