鄭家純斥資逾2億成中策大股東

中策的最新配股公布顯示，鄭家純擬以每股0.06元認購中策逾33.97億股新股，涉資2.039億元，集資淨額為2.035億元。認購價較上周五收報0.067元折讓10.45%。鄭家純據此在中策持股16.67%而超越孫粗洪，成為大股東。集資所得會用作一般營運資金。今次是鄭家純在2017年入股有線寬頻（1097）之外，另一參與上市公司投資的舉動。

在此之前三天即上周二，鄭家純的兒子鄭志剛亦以白武士身分入股民眾金融。當中鄭志剛向民眾提供兩筆合共2.01億元貸款，並計劃將兩批債務轉股份，另認購總值8000萬元新股，共涉資2.81億元。完成配售後鄭志剛在民眾的持股會降至75%。在此之前，他亦曾在今年中以一致行動人士身分參與全面收購易鑫（2858）。

新世界擁672.91億現金

鄭家近年一方面頻頻出擊參與投資或入股二三線上市公司，與旗下新世界及新創建（0659）則密密出售非核心資產套現相映成趣，當中新世界罕見坐擁672.91億元現金並創歷史新高，市場正觀望鄭家及新世界一系，會否再有新動作，趁低迷的市况下出擊。