林奮強沽樓賺千萬 本木單日收票超額5倍

上述物業為聚豪天下一幢單號洋房，實用2706方呎，據市場消息指，洋房原叫價3000萬元放售，最新成交價2768萬元，較叫價大減232萬元或近8%，實呎1.02萬元。資料顯示，上述洋房由林奮強及其妻蘇載玓2004年以公司名義以約1560萬元購入，持貨16年後帳面獲利1208萬元，賺幅約77%。

持有不少物業的林奮強，今年亦有沽貨紀錄，資料顯示，由林奮強私人名義持有的擎天半島2座高層G室，實用915方呎，屬3房間隔，今年3月便以2580萬元售出，當時亦較叫價2850萬元減價270萬元或約8.8%售出，實呎28,415元。林奮強是於2004年以665萬元買入該單位，持貨約16年，帳面獲利1915萬元，賺幅約2.9倍。

海名軒4房戶5020萬易手

事實上，近日亦有其他名人沽貨，如港大法律學院教授陳文敏持有的東半山嘉雲臺5座高層B室，實用面積1439方呎，三房間隔，亦以4800萬元售出，實呎33,356元，陳文敏於1997年以2100萬元購入，持貨23年帳面獲利2700萬元或近1.3倍。

另外，利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，紅磡海名軒3座高層B室，實用1580方呎，屬4房2套間隔，望海景，原業主於去年12月叫價5500萬元放售，及後經歷新冠疫情，最終減價480萬元，以5020萬元售出，實呎31,772元，比去年同面積樓層高兩層單位成交價低約4%。原業主於2006年以2538.8萬元購入，持貨14年帳面獲利2481.2萬元，賺幅接近1倍。

蔚藍東岸過去3日累收千票

一手新盤方面，雖然昨日市場未有大型新盤推售活動，但多個市區樓盤均收票，其中恒地（0012）旗下佐敦本木，昨日首日開始收票，市場消息指出，截至下午8時，單日暫收約300票，超額約5倍。發展商早前公布首張50伙價單，折實平均實呎23,928元，開放戶入場價574萬餘元。

另一方面，內房五礦地產（0230）攻港頭炮住宅、位處油塘崇信街的蔚藍東岸，據悉過去3日累計收約1000票，項目日前以折實平均17,688元首推138伙，現超額認購6倍多。