疫苗消息未利好美股 居家防疫股逆市向好

投資者憂推疫苗需時長

美國財政部上周四要求聯儲局在今年底中止由3月救市法案資助的緊急融資計劃，包括企業債市、中小企和地方政府融資計劃，並歸還4290億美元剩餘資金以作重新分配，市場關注在疫症上升的情况下，信貸會否因此收縮。

市場憂慮經濟復蘇趨勢會被疫症中止，近兩周受惠疫苗消息的經濟周期股上周五走弱，標普工業股、金融股和能源股指數分別下跌0.91%、0.88%和0.52%，不過防守型的公用股指數上升0.05%。總結全周，道指和標指下跌0.7%，納指則上升0.25%。

大市走弱拖累上周五大型科技股走勢，科技股指數下跌1.05%，不過個別受惠居家防疫的股份逆市向好，Zoom升6.11%，遠距醫療股Teladoc Health升6.41%，電商服務股Shopify升2.25%。Tesla上周獲納入標普500指數，股價上周五回調1.93%，不過全周計仍升兩成。

恒指夜期升0.36%，收報26,545點，高水93點，ADR港股比例指數升0.74%，報26,649點。三桶油ADR隨紐約期油做好，中海油（0883）ADR折合報8.92港元，比本港收市高1.93%，中石油（0857）ADR折合報2.53港元，比本港收市高1.2%。

旅遊氣泡延推 國泰股價勢受累

本港昨日新增43宗確診，專家認為第四波已爆發，本港與新加坡的旅遊氣泡亦宣布延遲兩周。

國泰航空（0293）因旅遊氣泡推出，自10月中至今上升近三成半，耀才證券研究部總監植耀輝認為國泰周一股價難免受累，早前因疫苗受惠的地產等本港經濟周期股亦會受影響。不過，他認為疫情不時出現新消息，資金跟隨消息炒作，料舊經濟股也只會是區間上落，料恒指可在25,800點有支持。

此外，路透社報道，美國總統特朗普準備再禁止美國投資者投資4間受中國軍方支持的企業，名單或在本周公布，加上早前被制裁的公司，將有合共35間公司被列入黑名單。