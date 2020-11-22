比特幣逼1.9萬美元 創3年新高 分析：更多機構投資者參與 最牛看50萬美元

明報記者 陳偉燊

比特幣近期升勢凌厲，昨曾高見18,966美元，進一步貼近2017年12月中創下歷來高位19,870.6美元。在美國芝加哥商品交易所的最新數據更顯示，比特幣的遠期合約1月份及3月份造價分別高見19,030美元及19,255美元。比特幣的認購期權在20,000美元至21,750美元表現亦見活躍。其他虛擬貨幣亦水漲船高，以太幣升3.33%，見525.16美元；瑞波幣亦升逾24%，見0.4128美元。

分析：央行推電子貨幣

增比特幣合法性

Barron's引述ARK Investment Management行政總裁Catherine Wood指出，若所有機構投資者指配中位的單位數字比例的資產配置到比特幣，比特幣有條件高見40萬至50萬美元。她認為，比特幣的升勢只是起步而已，中央銀行推動電子貨幣，更增加比特幣的合法性。全球最大的數碼貨幣資產管理Greyscale Investments董事總經理Michael Sonnenshein稱，投資者已經不再單純將數碼貨幣與購物掛鈎，而是用於置入投資組合儲值、對冲通脹，以及作為數碼黃金；疫情更突顯比特幣的持久性。

Genesis Block創辦人洪嘉昊接受本報訪問時指出：「由於機構投資者持貨增加，加上PayPal接受用家將戶口資金轉為虛擬貨幣，均刺激比特幣做好，並觸發不少散戶近期追入。」他認為，比特幣升穿2萬美元不奇。若稍為調整，他相信走勢會更健康。

PayPal接受轉虛擬幣 利好比特幣

此外，市場資金亦轉追非美元貨幣，金價止跌回升。當中新西蘭元曾高見近兩年高位0.6950，國際金價稍升0.28%至1870美元。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指出，因應市場擔心疫情惡化及需要進一步量化寬鬆，令近期美元有轉跌之勢，利好新西蘭元及商品貨幣。美元走勢更與虛擬貨幣背馳，不過，若然美國落實國民注射疫苗，或推動美元及美股強勢反彈。