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經濟
2020年11月21日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
華晨母企破產 上市股份提前轉移 65億人幣債違約 中證監立案調查
力保華晨寶馬 既涉「金蛋」更涉面子
青海領導調任遼寧河南 三地國企齊爆煲
紫光危機持續 中誠信下調清華控股評級
港10月CPI跌0.2% 連續4個月通縮
康宏傳獲AGBA洽購業務 擬套現回購股份
疫情「受惠」股急升 港視CEC領漲 收租航空股轉弱 分析：或成調整觸發點
3物管撞期招股 恒大物業料集156億
澳門上季GDP跌63.8% 連跌7季
利福26億購BP倫敦總部 首度涉足海外物業
NIRAKU上半年度蝕1.2億 收益跌逾四成 不派中期息
美財政部聯儲局衝突 停4緊急融資 梅努欽促歸還4550億美元 稱用於刺激方案
聯儲局工具被削 美股早段下跌
Tesla新車可靠度受質疑 整體評分滑落尾二
潤啤補鑊 唔夠春江鴨快手
恒生新港城增設「未來分行」
爆疫第四波 譽．港灣2房低見918萬 晉海再錄額印鬆綁貨連使費蝕讓
CCL四大指數再齊升 正擺脫低位
4800萬沽嘉雲臺 陳文敏帳賺2700萬
蔚藍東岸兩日收250票超額近倍
上源拆售150個住客車位 198萬入場
新世界屏山地 申建百伙過渡房屋
順聯新田圍開設新式街市 首兩周試業逾萬人流
陸振球：樓價「隱藏稅」 港實際稅負不輕
周末睇樓好去處
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 東半山罕見
位處灣仔校網 中學「粒粒皆星」
話你知：一成單位仍由新世界持有
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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