新世界屏山地 申建百伙過渡房屋

象徵式1元租予「要有光」

資料顯示，其中位於達德公所旁的兩幅地皮，連同部分政府用地，佔地約2.4萬方呎，由「鄉村式發展」申建過渡房屋，為期7年，提供兩幢3層高住宅，涉70伙，總樓面4.8萬方呎樓面。

另一幅毗鄰聚星樓的地皮，佔地1.27萬方呎，則由「其他指定用途」註明「與文物及文化旅遊有關用途」及「鄉村式發展」，申請興建臨時過渡房屋發展及附屬用途，為期3年，可建約1.96萬方呎樓面，涉及1幢3層高、提供30伙的住宅。

文輝道地王昨招標估值逾百億

另外，曾於2018年流標的山頂文輝道豪宅地，「一拆二」後重新上馬，其中文輝道2、4、6及8號昨日起招標，下月18日截標，該地盤面積約13.5萬方呎，可建樓面25.9萬方呎；綜合業界估計，地皮估值介乎77.8億至111.51億元，預計每方呎樓面地價約3萬至4.3萬元。

普縉執行董事及企業發展部總監張聖典表示，雖然賣地章程內並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，但參考相關的分區計劃大綱圖，項目預計將興建約12層高的分層豪宅單位，項目發展期止於2027年3月31日。