蔚藍東岸兩日收250票超額近倍

樓花期長約28個月的蔚藍東岸，首推138伙涵蓋開放式到3房，扣除最高20%直減折扣，整批折實均呎17,688元，其中實用面積271方呎開放式戶，折實489.53萬元起，發展商形容為「開心震撼價」。

本木最快下周初加推

至於日前亦以折實均呎近2.4萬元首推50伙的恒地德成街本木，負責銷售的恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，本木設於尖沙嘴的示範單位，兩日來累錄逾1500參觀人次，現正考慮下周初加推單位應市，及上載銷售安排，料最快下周五首輪銷售。

柏傲莊II第三輪收逾1.69萬票

新世界（0017）明日第三輪發售396伙的大圍站柏傲莊II，6日來接獲逾1.69萬票，超額約42倍，由於今天將有抽籤活動，設於荃灣愉景新城的展銷廳和示範單位，今天及明天暫停開放。

綜合市場資訊，昨日新盤市場錄約10宗成交，令11月整體一手成交增至約1410宗，當中新地（0016）旗下南昌站匯璽III，日前以折實均呎2.8萬元推出217伙餘貨後，昨透過招標以3743萬元售出7座16樓A室，屬實用面積1515方呎4房連書房間隔、實呎24,706元。另一方面，永泰（0369）旗下屯門掃管笏OMA OMA，最新售出2A座16樓G室，實用面積603方呎3房戶，成交價891.9萬元、實呎14,791元。

本月暫錄50宗新盤撻訂

另本月迄今主要新盤累錄約50宗撻訂，直逼今年新盤撻訂高位月份、4月錄得的51宗；最新兩宗來自嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，均屬買家簽署正式買賣合約後撻大訂個案，估計發展商共殺訂約183萬元。