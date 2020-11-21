4800萬沽嘉雲臺 陳文敏帳賺2700萬

實呎3.3萬 屋苑近年半新高

李德臻表示，上述單位為嘉雲臺5座高層B室，實用面積1439方呎，3房間隔，最新以4800萬元售出，實呎33,356元，為屋苑近一年半新高呎價。原業主陳文敏1997年以2100萬元購入，持貨23年帳面獲利2700萬元或近1.3倍。

利嘉閣：周末睇樓量跌3.8%

不過，受新一波新冠疫情威脅下，二手睇樓量亦明顯受影響。利嘉閣研究部主管陳海潮指，雖然新盤浪接浪推出，惟二手平價盤缺乏，加上新冠病毒疫情升溫，今明兩天二手屋苑預約睇樓量受挫。據利嘉閣估算，50個指標屋苑周末期間錄得1375組客戶預約睇樓，按周減3.8%，終止四連升。陳續稱，若疫情進一步惡化，部分二手業主或再度拒絕開放單位參觀，屆時屋苑買賣活動勢將受阻。

另中原地產表示，十大屋苑今明兩日錄得523組預約睇樓客戶，較上周跌2.2%。不過，美聯物業統計，今明兩天15個指標屋苑預約睇樓量共錄約522組，較上周末同期約504組升約3.6%，連續第5個周末錄得增幅。