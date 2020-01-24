CCL四大指數再齊升 正擺脫低位

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，近日升勢由大型屋苑及中小型單位帶動；當中反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報181.33點，按周升0.50%，近5周於180點至182點爭持，顯示大型屋苑樓價有反覆向上迹象。CCL（中小型單位）報178.67點，按周升0.53%；CCL（大型單位）報171.79點，按周升0.32%。四大分區CCL Mass方面，新界西最新報167.63點，按周升1.63%；新界東報189.30點，按周升0.26%；港島報186.29點，按周升1.55%；不過，九龍報175.47點，按周跌0.97%，是唯一錄得按周下跌的區份。

近5周4區樓價反覆向上

近5周計，四區樓價反覆向上；新界東、西兩區，及九龍樓價，近5周同樣4升1跌，升幅以新界西最顯著，5周累升2.61%，九龍、新界東分別累升1.68%及0.18%；港島走勢平穩，近5周錄2升3跌，累跌0.15%，繼續企穩186點。