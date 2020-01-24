爆疫第四波 譽．港灣2房低見918萬 晉海再錄額印鬆綁貨連使費蝕讓

明報記者 林尚民

利嘉閣高級經理黃民傑表示，譽‧港灣錄得本月首宗二手成交，位於8座低層D室，實用面積532方呎，2房間隔，望園景，以918萬元成交，實呎17,256元，是屋苑今年2房戶成交價新低。原業主2009年4月以約385萬元一手購入，持貨11年，帳面獲利約533萬元或近1.4倍。

愉寶大廈3年多連使費平手離場

利嘉閣分行經理黃金欽表示，晉海2A座中層A室，屬實用701方呎3房戶，原業主10月叫價1280萬元放盤，新近減價160萬元或13%後，以1120萬元沽出，實呎15,977元。原業主2017年10月以1089.5萬元購入，3年額印期限已屆滿，帳面雖賺逾30萬元，惟使費計後實蝕約25萬元或2%。

另方面，港島區中價樓亦有業主幾乎要蝕讓沽貨。市場消息指，跑馬地愉寶大廈低層A室，實用417方呎，2房間隔，最新以795萬元易手，實呎19,064元，雖然與今年8月低4層同面積A單位成交價760萬元高逾4%，不過，由於原業主是於2017年7月以750萬元購入，持貨3年多後帳面僅獲利45萬元或6%，若扣除釐印、佣金等使費，料接近平手離場。

輝煌臺2房3年多僅升16%

此外，中原分區經理陳振裕表示，西半山輝煌臺低層C室，實用431方呎，2房間隔，望樓景，以965萬元易手，實呎22,390元，屬市價成交。原業主2017年9月以830萬元買入單位，持貨3年多，帳面獲利135萬元，單位升值16%。

瓏門2房特色戶實呎不足1.6萬

另外，屯門瓏門有特色戶實呎不足1.6萬元成交。中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，瓏門本月暫錄8宗成交，較上月全月3宗大幅回升，屋苑新近錄得2座低層連平台特色戶成交，實用487方呎，2房間隔，原業主叫價800萬元，放盤約5個月，累減22萬元或約3%後，以778萬元易手，實呎15,975元；原業主2014年10月以600萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利178萬元或30%。