爆疫第四波 譽．港灣2房低見918萬 晉海再錄額印鬆綁貨連使費蝕讓

【明報專訊】第四波疫情爆發，樓市再添不明朗因素，新近錄得不少蝕讓或低價成交。在啟德跑道區4E區1號住宅地下周五截標前，鄰近的新蒲崗譽‧港灣一個兩房單位，以918萬元售出，為屋苑今年2房成交價新低。另外，早前已錄多宗連使費計額印鬆綁沽貨蝕讓個案的將軍澳日出康城晉海，一個3房單位減價160萬元後以1120萬元易手，原業主連使費計3年來實蝕約25萬元。
明報記者 林尚民
利嘉閣高級經理黃民傑表示，譽‧港灣錄得本月首宗二手成交，位於8座低層D室，實用面積532方呎，2房間隔，望園景，以918萬元成交，實呎17,256元，是屋苑今年2房戶成交價新低。原業主2009年4月以約385萬元一手購入，持貨11年，帳面獲利約533萬元或近1.4倍。
愉寶大廈3年多連使費平手離場
利嘉閣分行經理黃金欽表示，晉海2A座中層A室，屬實用701方呎3房戶，原業主10月叫價1280萬元放盤，新近減價160萬元或13%後，以1120萬元沽出，實呎15,977元。原業主2017年10月以1089.5萬元購入，3年額印期限已屆滿，帳面雖賺逾30萬元，惟使費計後實蝕約25萬元或2%。
另方面，港島區中價樓亦有業主幾乎要蝕讓沽貨。市場消息指，跑馬地愉寶大廈低層A室，實用417方呎，2房間隔，最新以795萬元易手，實呎19,064元，雖然與今年8月低4層同面積A單位成交價760萬元高逾4%，不過，由於原業主是於2017年7月以750萬元購入，持貨3年多後帳面僅獲利45萬元或6%，若扣除釐印、佣金等使費，料接近平手離場。
輝煌臺2房3年多僅升16%
此外，中原分區經理陳振裕表示，西半山輝煌臺低層C室，實用431方呎，2房間隔，望樓景，以965萬元易手，實呎22,390元，屬市價成交。原業主2017年9月以830萬元買入單位，持貨3年多，帳面獲利135萬元，單位升值16%。
瓏門2房特色戶實呎不足1.6萬
另外，屯門瓏門有特色戶實呎不足1.6萬元成交。中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，瓏門本月暫錄8宗成交，較上月全月3宗大幅回升，屋苑新近錄得2座低層連平台特色戶成交，實用487方呎，2房間隔，原業主叫價800萬元，放盤約5個月，累減22萬元或約3%後，以778萬元易手，實呎15,975元；原業主2014年10月以600萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利178萬元或30%。