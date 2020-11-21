Tesla新車可靠度受質疑 整體評分滑落尾二

該報告涵蓋26個汽車品牌，特斯拉今年排名25，較去年下跌兩位。報告指出，Model S的主電腦及觸屏控制等存在問題。此外，Model Y亦被指車身硬件及油漆有不足之處，該車型的可靠度被批評遠低於平均水平。特斯拉的車型當中，今年只有Model 3的可靠度獲得推薦。

Nvidia推iPhone遊戲平台 可納《要塞英雄》

此外，騰訊（0700）持股的遊戲開發商Epic Games與其他跟蘋果App Store商店鬧翻的遊戲商，可望透過與繪圖晶片製造商Nvidia結盟，重返蘋果的iOS平台。《華爾街日報》報道，Nvidia正於iOS作業系統測試遊戲串流平台GeForce Now的服務，未來將允許iPhone用戶玩包括Epic旗下《要塞英雄》（Fortnite）等遊戲。

由於蘋果對串流遊戲服務的限制，GeForce Now將選擇取道Safari瀏覽器，而不在App Store上架。Nvidia稱，正與Epic合作，提供更適合透過瀏覽器在手機玩的版本，稍後可望在iOS推出。《要塞英雄》因8月引入一種新的遊戲內購買方式，試圖繞過蘋果App Store和Google Play應用程式商店的抽佣制度，導致兩大平台把該遊戲下架。

（綜合報道）

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