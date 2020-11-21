聯儲局工具被削 美股早段下跌

紐時:大量彈藥後盾 才可穩定市場

美國財政部現時約有250億美元的股本，透過抗疫紓困法案（CARES Act）的資金留給聯儲局。此外，財政部的外匯穩定基金亦約有500億美元。如果使用10倍的槓桿率（10-to-1 leverage），聯儲局將擁有約7500億美元的放貸授權，為潛在的市場動盪提供支持。

不過《紐約時報》指出，美國當前確診數字創新高，廣泛地區再次收緊防疫措施，現在撤回部分工具將會是嚴重的錯誤。雖然部分計劃批出的貸款不多，但市場人士因為有聯儲局的大量彈藥作後盾，才放心繼續買賣債券，為市場起重要的穩定作用。美國商會（USCC）要求梅努欽重新考慮，敦促延長這些工具的期限，並呼籲國會通過針對受困企業、工人和行業的救助措施。延長的失業救濟金措施將於下月到期，而新一輪刺激方案仍未有眉目。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）預期，第四季甚至明年首季的GDP都可能陷入萎縮，但他目前不支持擴大聯儲局的資產購買計劃。

（綜合報道）

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