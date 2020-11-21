美財政部聯儲局衝突 停4緊急融資 梅努欽促歸還4550億美元 稱用於刺激方案

梅努欽又要求聯儲局向財政部歸還當中4550億美元尚未動用的刺激資金，讓國會可把資金應用於其他用途。聯儲局在收到信函後隨即發表聲明，爭取保持全部貸款工具應對危機。梅努欽表示，聯儲局一系列由財政部支持的工具，已實現當初設立的目的，在12月31日的授權到期後，支持多個融資項目的資金將不會續期。他表示，此舉的目的不是要與聯儲局對着幹，而是要執行抗疫紓困法案（CARES Act）的法規。他說，如有需要，可在國會的支持下，又或通過財政部的資金，重啟這些融資工具。據稱，聯儲局歸還資金可能會由國會決定是否用於失業救濟金，又或向小型企業提供貸款或贈款。梅努欽昨稱，將與共和黨領袖草擬刺激方案，並將在未來數周與民主黨商討。新的救助方案可能包括國會批出新資金，但部分將來自現有資金。

分析：圖限制拜登政府紓困工具

聯儲局對財政部的舉動甚為抗拒，表明希望在疫情期間建立的全套應急工具可繼續發揮其重要作用，為仍然脆弱的經濟提供支持。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）不諱言，財政部的聲明「令我有點驚訝」，鑑於經濟狀况還有很多不確定因素，應審慎保持所有工具。

《紐約時報》的評論文章更質疑，梅努欽此舉似乎是要限制即將上台的拜登政府在應對危機時可用的工具，威脅美國歷來確保權力暢順交接的傳統。美國財政部以往在危機時期與聯儲局密切協調，如10多年前聯手打救金融及汽車行業，確保市場平穩。在今年3月通過抗疫紓困法案，就是由財政部撥款，支持聯儲局為市場融資。透過抗疫紓困法案的資金，聯儲局有2.5萬億美元的彈藥，可用以購買公司債券、向中型企業提供貸款、購買州和地方政府債券，並協助其他融資。

即將停止的兩項公司信貸融資工具，得以令聯儲局首次購買企業債券。當聯儲局在3月底宣布相關買債計劃後，企業債市隨即解凍，甚至刺激企業債券發行量創新高。不過其餘多項融資工具，尤其是購買市政債券、向中型企業提供貸款等，其成效相對有限。例如，市政貸款機構迄今僅從地方政府購買了兩款債券，地方政府財政持續捉襟見肘，但5000億美元市政債券購買額度幾乎原封不動。此外，主街貸款計劃的嚴格條款也導致批出的貸款少於500宗。該項計劃6000億美元貸款額度，只用了約50億美元。

（綜合報道）

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