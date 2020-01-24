NIRAKU上半年度蝕1.2億 收益跌逾四成 不派中期息

疫情影響 越南柬埔寨業務受打擊

截至今年9月底，集團共經營53間遊戲館。集團指出，疫情進一步打擊日式彈珠機業務，該業務的中期收入急跌41%至74.84億日圓，為保持財政平衡，集團已實施各種成本控制措施，例如控制員工成本、減慢機器更換工作等措施，而期內的遊戲館開支按年下跌26.7%。

遊樂場業務方面，集團在越南及柬埔寨分別有10間及2間Dream Games，但當地政府於3月下旬宣布封鎖及社交距離限制措施，首財季業績受嚴重影響，中期收入按年下跌41.6%至5.26億日圓，但放寬限制及恢復營業後業績改善，管理層則有信心業務可穩定增長。

旗下餐廳KOMEDA恢復盈利

另外，餐廳業務包括位於日本的3間LIZZARAN、2間KOMEDA，以及中國深業上城商業大樓內的「橫丁」日式美食廣場，由於社交距離及封鎖措施令消費者避免堂食，令業務表現嚴峻。

儘管LIZZARAN提供了外賣服務，但日本較不流行外賣，所以顧客不多。好迹象是KOMEDA於6月已恢復盈利。

集團8月在郡山市開設配備逾千台遊戲機的新遊戲館，第三季將停止營運5間虧損日式彈珠機遊戲館，下半年會在越南開設2間新遊戲中心。