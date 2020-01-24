澳門上季GDP跌63.8% 連跌7季

貨物出口轉升252%

至於當地貨物出口方面則扭轉跌勢，由今年第二季下跌26.4%，變為上升252.2%。貨物進口上升17.6%，服務進口則下跌44.1%。受惠於私人消費支出跌幅收窄，內部需求跌幅收窄，由第二季下跌8.2%，變為第三季按年跌6.1%。政府續維持防疫相關支出及經濟援助措施，政府最終消費支出升幅由上季的16.3%擴大至18.6%；其中購入貨物及服務淨值上升33.9%，僱員報酬增加2.7%。

博彩服務出口跌83.6%

首3季本地生產總值合計，受疫情拖累，實質下跌59.8%。

按本地生產總值主要開支項目劃分，私人消費支出下跌18.1%；政府最終消費支出上升13.4%；投資下跌15.5%；貨物出口上升75.4%，貨物進口下跌12.6%；服務出口下跌79.6%，其中博彩服務出口下跌83.6%；服務進口下跌41.3%。