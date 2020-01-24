澳門上季GDP跌63.8% 連跌7季

【明報專訊】澳門統計暨普查局資料顯示，2020年第3季澳門本地生產總值按年實質下跌63.8%，跌幅較上季的68%有所收窄，連跌七季。內地放寬赴澳旅遊政策帶動入境旅客回升，當地第3季服務出口跌幅收窄至87.5%，相對上季跌幅92.3%小。其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌93.6%及87.9%，相對第二季分別下跌97.1%及93.9%，略為收窄。
貨物出口轉升252%
至於當地貨物出口方面則扭轉跌勢，由今年第二季下跌26.4%，變為上升252.2%。貨物進口上升17.6%，服務進口則下跌44.1%。受惠於私人消費支出跌幅收窄，內部需求跌幅收窄，由第二季下跌8.2%，變為第三季按年跌6.1%。政府續維持防疫相關支出及經濟援助措施，政府最終消費支出升幅由上季的16.3%擴大至18.6%；其中購入貨物及服務淨值上升33.9%，僱員報酬增加2.7%。
博彩服務出口跌83.6%
首3季本地生產總值合計，受疫情拖累，實質下跌59.8%。
按本地生產總值主要開支項目劃分，私人消費支出下跌18.1%；政府最終消費支出上升13.4%；投資下跌15.5%；貨物出口上升75.4%，貨物進口下跌12.6%；服務出口下跌79.6%，其中博彩服務出口下跌83.6%；服務進口下跌41.3%。