3物管撞期招股 恒大物業料集156億

華潤萬象生活料最多集資125億

報道續指，恒大物業本次上市的估值高達133億美元（約1037.4億元）。初步招股資料顯示，公司本次IPO聘任多達6家投行任保薦人，包括華泰國際、瑞銀等。IFR另一報道則指，華潤萬象生活將於下周二（24日）向機構投資者建簿，估計最快下周三（25日）起招股，料最多集資16億美元（約124.8億港元）。華潤萬象生活IPO聯席保薦人則為建銀國際、中金公司、花旗及高盛。

德琪醫藥首掛升1%

現時已通過港交所聆訊的巨型IPO，包括京東健康、藍月亮等。IFR報道亦指，遠洋集團（3377）分拆的物管公司遠洋服務、內地「盲盒」玩具公司泡泡瑪特，以及未盈利生科股和鉑醫藥，均已在前日（19日）通過聆訊，料快將展開路演，加入招股大軍。

未盈利生科股德琪醫藥（6996）昨日掛牌，上午高開8%，收市升幅收窄至1.1%，報18.28元。每手500股，每手帳面賺100元。德琪醫藥創始人兼首席執行官梅建明昨日表示，公司核心資產之一ATG-010（selinexor）將在未來12個月內陸續申請亞太區新藥申請（NDA），針對病症為骨瘤及淋巴瘤。他介紹，該藥物採用靶點為XPO1（核輸出蛋白1），屬於生科市場中較新的賽道，但相信其具很大潛力。

他又表示，德琪未來戰略仍將會是尋找較新靶點，並不會重複研究市面上多家公司已在生產的靶向藥。